Tandsköterska, Specialisttandvård Ortodonti, Umeå
Region Västerbotten, Specialisttandvården / Tandsköterskejobb / Umeå Visa alla tandsköterskejobb i Umeå
2025-11-05
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Specialisttandvården i Umeå
, Skellefteå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Folktandvården Västerbotten omfattar allmäntandvård, specialisttandvård inom alla specialiteter, medverkan i den kliniska utbildningen av tandläkare och tandhygienister samt tandteknisk verksamhet. Vi ansvarar för all barntandvård och specialisttandvård samt hälften av vuxentandvården. Vi erbjuder moderna och välutrustade kliniker och ligger i framkant vad gäller forskning och utveckling genom vårt nära samarbete med institutionen för Odontologi, Umeå universitet.
Inom specialisttandvården utgör Ortodonti och Pedodonti en basenhet. Inom basenheten ingår även Käkortopedi/LKG där barn med läpp-, käk- eller gomspalt behandlas och apnémottagning där utredning och behandling görs på patienter i behov av s.k. sovskena. Vi har även ett odontologiskt kunskapscentrum för små och mindre kända handikappgrupper.
Till specialisttandvården Ortodonti Umeå söker vi nu en tandsköterska som vill bli en del av vår spännande verksamhet. Hos oss arbetar övertandläkare, ortodontiassistenter och tandsköterskor. Vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna inom basenheten vilket innebär att tjänstgöring kan vara aktuellt inom båda specialiteterna.
Vi erbjuder ett roligt och omväxlande arbete i en utvecklande miljö där du får ta ansvar och egna initiativ. Vi har en härlig gemenskap och du kommer att vara en del av en engagerad personalgrupp som tillsammans med ledningen värnar om en god arbetsmiljö!Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Hos oss får du ett omväxlande arbete, där du arbetar i team med specialisttandläkare. Du arbetar även tillsammans med ST-tandläkare, assisterar tandläkarstudenter på studentklinik, administration och sterilarbete.
Vi strävar efter att alla ska ha stor delaktighet i den dagliga vården kring patienten där du har en viktig funktion, som "spindeln i nätet".
Vi använder datoriserad tidbokning och journal T 4.Kvalifikationer
Vi söker dig som har tandsköterskeexamen.
Som person är du flexibel, har lätt för att samarbeta med andra och har ett stort engagemang och intresse för tandvård.
Du tycker att omhändertagande och service är en naturlig del av arbetet. Du är initiativtagande och trivs både med att assistera, arbeta självständigt och tempofyllda arbetsdagar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287085". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Specialisttandvården Kontakt
Avdelningschef, Ortodonti
Britt-Sofie Grefve brittsofie.grefve@regionvasterbotten.se 070-618 62 41 Jobbnummer
9589223