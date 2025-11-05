Tandsköterska, Specialistkliniken Orofacial medicin/Pedodonti Borås
2025-11-05
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!Publiceringsdatum2025-11-05Om företaget
Orofacial medicin/Pedodonti Borås är lokaliserad på Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås.
Tvärs över gatan finns all övrig specialisttandvård förutom Ortodonti som finns i centrala Borås.
Kliniken är remissinstans för allmäntandvård, sjukvård och specialisttandvård. Kliniken har ett brett behandlingspanorama med ett nära och gott samarbete med såväl sjukhusens avdelningar som offentlig och privat allmäntandvård samt all övrig specialisttandvård. Kliniken bedriver också konsultverksamhet mot både den offentliga och privata tandvården.
Hos oss arbetar sammanlagt 30 personer. Kliniken har 10 behandlingsrum. Vi är ett väl inarbetat team med god sammanhållning och ett trevligt arbetsklimat.Dina arbetsuppgifter
En stor del av arbetet kommer att vara administrativt med ansvar för båda specialiteterna.
I detta ingår tidbokning, telefon, 1177, remisser, betalning/fakturering, kontroll av olika betalmodeller, kallelser och listvård.
Arbetet innebär även assistans, sterilarbete samt sedvanliga arbetsuppgifter inom båda specialiteterna.
Kompetenskrav och profil
Utbildad tandsköterska med en utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor).
Goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift.
Förmågan att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt.
Självständigt sköta administration.
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra.
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt.
Har du tidigare erfarenhet av administrativt arbete är det meriterande. Du är van vid och tycker det är roligt att samarbeta med andra kollegor och tillsammans lära och finna lösningar. Vi värdesätter att du är flexibel i ditt arbetssätt och kan prioritera i stressiga situationer.
Arbetet förutsätter ett professionellt bemötande av klinikens patienter som bygger på respekt, lyhördhet och empati.
Som person är du noggrann och har känsla för struktur och planering. Vi värdesätter din goda förmåga att kommunicera med patienter, närstående och kollegor.
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Vi berättar gärna mer om vår arbetsgång när vi pratas vid.
Intervjuer planeras till vecka 48.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
