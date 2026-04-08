Tandsköterska, Specialistkliniken orofacial medicin Göteborg
Västra Götalandsregionen / Tandsköterskejobb / Göteborg Visa alla tandsköterskejobb i Göteborg
2026-04-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Nu söker vi en självgående tandsköterska som förstår vikten av god service och bra bemötande
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Orofacial medicin (OFM) i Göteborgsområdet är organiserad inom specialisttandvården Västra Götaland. Klinikerna är belägna på på Odontologen i Göteborg samt på Östra sjukhuset och Mölndals sjukhus. På alla dessa kliniker bedriver vi omfattande patientverksamhet inom ämnesområdet Orofacial medicin. Personalen är erfaren och välutbildad. Även forskning, vårdutveckling, undervisning och kompetensutveckling är viktiga delar av vårt arbete.
Tjänsten innebär att det kan vara aktuellt att arbeta på både Odontologen, Östra eller i Mölndal.
Vi tar emot remisser från allmäntandvård och sjukvård med frågeställningar som berör utredningar och behandling vid sjukdomar och funktionsvariationer samt behandling av patienter med slemhinneförändringar, tandvårdsrädsla och behov av narkos.
Vi arbetar i en positiv anda där teamarbete och utveckling av verksamheten är naturliga inslag. Vi tycker det är spännande med utmaningar och nytänkande och strävar efter att engagera alla medarbetare i klinikens utvecklingsarbete.
I tjänsten ingår bland annat:
Att assistera vid undersökningar och behandlingar
Arbete i steril och reception kan bli aktuellt
Att assistera vid narkosbehandlingar kan bli aktuellt
Klinikerna tillsammans har drygt 40 medarbetare .
På samtliga kliniker har vi klinisk verksamhet mellan kl: 07:30 - 16:15.
Kompetenskrav och profil
Utbildad tandsköterska med en utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor)
Intresse för patienter med särskilda behov
Kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller Svenska C1 i såväl tal som skrift
Självständigt sköta administration
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Bidra till verksamhetens utveckling genom att aktivt delta i klinikens förbättringsarbete
Är du ny i yrket får du ett individuellt upplagt handledningsprogram under första tiden. Handledningsprogrammet är en del av vårt tvååriga utvecklingsprogram för nyutbildade tandsköterskor.
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Publiceringsdatum 2026-04-08
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Kämpegatan 3 (visa karta
)
405 44 GÖTEBORG
Göteborg
Klinikchef, Maria Westin 0707-663103 Jobbnummer
9840998