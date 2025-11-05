Tandsköterska, Specialistkliniken för ortodonti Skövde
2025-11-05
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Nu söker vi en självgående tandsköterska som intresserad av att prova något nytt och förstår vikten av god service och bra bemötande.
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Specialistkliniken för ortodonti i Skövde är beläget i modern lokal och ligger nära goda kommunikationer. Totalt arbetar här fyra specialister samt elva tandsköterskor och ortodontiassistenter. Vi är en remissinstans för allmän- och specialisttandvården samt privattandläkare. En viktig del av vårt uppdrag är att bedriva kontinuerlig utbildningsverksamhet för att höja kunskapen om ortodonti inom allmäntandvården. Våra värderingar är öppenhet, lärande och arbetsglädje.
Som en del av Sveriges största tandvårdsorganisation erbjuder vi goda möjligheter till utveckling. Vi strävar efter balans mellan arbete och privatliv och värnar om våra medarbetares hälsa.
Hos oss möter du patienter med behov av tandreglering, främst i åldrarna 14-19 år, men även yngre barn och vuxna. Vi behandlar komplexa bettavvikelser som kräver avancerad apparatur. Kliniken bedriver även omfattande konsultverksamhet inom allmäntandvården och samarbetar med andra specialistkliniker.
I tjänsten ingår bland annat:
Att assistera vid undersökningar och behandlingar
Arbete med egna patienter
Möjlighet till vidareutbildning till ortodonti assistent
Läs gärna mer om klinikens öppettider och hur du hittar hit: Ortodonti, Skövde - Folktandvården (vgregion.se)
Kompetenskrav och profil
Utbildad tandsköterska med en utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor), fördel om du har några års erfarenhet inom yrket
Intresse för både barntandvård och vuxentandvård
Goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift
Förmåga att självständigt hantera administrativa uppgifter
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Bidra till verksamhetens utveckling genom att aktivt delta i klinikens förbättringsarbete
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer är planerade till vecka 48 och 49.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
