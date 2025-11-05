Tandsköterska, Specialistkliniken för orofacial medicin, Skövde
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Nu söker vi en självgående tandsköterska som förstår vikten av god service och bra bemötande
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Specialistkliniken för orofacial medicin Skövde omfattar 10 medarbetare, vilka är en del av Specialisttandvården gemensamt Skövde.
Vi tillhör Folktandvården Västra Götaland och är hälsofrämjaren inom svensk tandvård. Våra lokaler finns på Skaraborgs sjukhus (SkaS) Skövde, och här tar vi emot patienter som har remitterats från kollegor i Folktandvården, privat tandvård, Hälso- och sjukvården. Alltid med ett professionellt bemötande och med hög kompetens.
Alla andra specialiteter inom tandvården finns i Skövde, både inom Folktandvården och SkaS. På Specialisttandvården gemensamt Skövde finns även specialiteterna bettfysiologi, endodonti, oral protetik, parodontologi och pedodonti. Hos oss arbetar idag totalt cirka 50 medarbetare.
I tjänsten ingår bland annat:
Ansvara för kundkontakter, tidsbokningar och kallelser
Att assistera vid undersökningar och behandlingar, liksom vid operationer och narkos
Hantering av övriga administrativa arbetsuppgifter såsom kontakt med sjukvården
Tillsammans med dina kollegor delta i klinikens utvecklingsarbete
Arbete i sterilen och receptionen kan förekomma
Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Orofacial medicin, Skövde - Folktandvården (vgregion.se)
Kompetenskrav och profil
Utbildad tandsköterska med en utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor)
Intresse för patienter med särskilda behov
Goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift
Självständigt sköta administraiton
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Bidra till verksamhetens utveckling genom att aktivt delta i klinikens förbättringsarbete
Vidare ser vi det som önskvärt om du...
Har minst två års erfarenhet av allmäntandvården
Är intresserad av sjukvård och kopplingen till tandvårdsbehandlingen
Har ett intresse för specialiteten orofacial medicin
Är bekväm med att ta hand om alla typer av patienter, även svårt sjuka
Är du ny i yrket får du ett individuellt upplagt handledningsprogram under första tiden. Handledningsprogrammet är en del av vårt tvååriga utvecklingsprogram för nyutbildade tandsköterskor.
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd inom Folktandvården Västra Götalandsregionen blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer är planerade till vecka 47 och 48.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
