Tandsköterska, Specialistkliniken för endodonti Göteborg
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2026-06-17
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I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Nu söker vi en engagerad tandsköterska som förstår vikten av god service och bra bemötande
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Specialistkliniken för endodonti i Göteborg är en remissinstans för behandling av sjukdomstillstånd i tandens pulpa och dess omkringliggande vävnad. Vi är 25 medarbetare som söker ytterligare en tandsköterska att ingå i vårt team. Klinikens huvuduppdrag är att behandla patienter på remiss. Vi bedriver även specialistutbildning för tandläkare. Samtliga medarbetare deltar utifrån sin kompetens i den kliniska handledningen inom programmet.
Specialisttandvården och utbildningsklinikerna i Göteborg, belägna på Odontologen, utgör Folktandvårdens universitetstandvård. Det innebär att kliniken deltar aktivt i grundutbildning av tandläkare, medverkar i odontologisk forskning och är en del av att utveckla tandvården i hela regionen.
Vi arbetar med ständiga förbättringar då vi vill utveckla vår klinik och ge bästa vård, hälsa och service till våra patienter, remittenter och medarbetare. Vi är måna om att alla ska känna sig delaktiga i klinikens målbeskrivning och utveckling.
I tjänsten ingår huvudsakligen:
Att assistera vid undersökningar, behandlingar och operationer
Vi arbetar också med klinisk utbildning av tandläkare på tandläkarutbildningen vid Göteborgs universitet. Handledning/assistans av studenter kan också bli en del av tjänsten.
Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Endodonti, Göteborg - Folktandvården (vgregion.se)
Kompetenskrav och profil
Utbildad tandsköterska med en utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor)
Goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift
Självständigt sköta administration
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Bidra till verksamhetens utveckling genom att aktivt delta i klinikens förbättringsarbete
Är du ny i yrket får du ett individuellt upplagt handledningsprogram under första tiden. Handledningsprogrammet är en del av vårt tvååriga utvecklingsprogram för nyutbildade tandsköterskor.
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Publiceringsdatum2026-06-17Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Kämpegatan 3 (visa karta
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405 44 GÖTEBORG Arbetsplats
Folktandvården, Specialistkliniken för endodonti, Göteborg Kontakt
Klinikkoordinator: Lena Cardell Schmidt 0721-424419 Jobbnummer
9967103