Tandsköterska, Specialistkliniken för bettfysiologi Göteborg
2025-10-08
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Nu söker vi två tandsköterskor till Bettfysiologi i Göteborg
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
På Specialistkliniken för bettfysiologi i Göteborg träffar du patienter med olika vårdbehov och i alla åldrar.
Du får därför användning av hela din kompetens samtidigt som tjänsten också ställer krav på både kreativitet, empati och servicekänsla.
Vi arbetar i en positiv anda där teamarbete och utveckling av verksamheten är naturliga inslag. Vi tycker det är spännande med utmaningar och nytänkande och strävar efter att engagera alla medarbetare i klinikens utvecklingsarbete.
Specialistkliniken för bettfysiologi utreder och behandlar patienter med smärta och funktionsstörning från käksystemet. Vi använder oss av distanskonsultationer och videomöten i våra möten med remittenter och patienter.
Utbildningsklinikerna och Specialisttandvården i Göteborg, belägna på Odontologen, utgör Folktandvårdens universitetstandvård. Det innebär att kliniken deltar aktivt i grundutbildning av tandläkare och tandhygienister, medverkar i odontologisk forskning och är en del av att utveckla tandvården i hela regionen.
Du erbjuds kompetensutveckling (en utökad kurs inom ämnet bettfysiologi) samt att vara med i vårdutvecklingen.
I tjänsten ingår bland annat:
Omväxlande arbetsuppgifter med assistans vid patientarbete
Eget patientarbete ex utlämning av hårda och mjuka bettskenor
Laboratoriearbete ex framställning av mjuka bettskenor, studiemodeller
Scanning
Akupunktur
Rörelseträning
Biofeedback
Administrativa arbetsuppgifter
Hos oss arbetar idag sammanlagt 19 medarbetare. Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Bettfysiologi, Göteborg - Folktandvården
Kompetenskrav och profil
Utbildad tandsköterska med en utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor)
Goda kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller Svenska C1 i såväl tal som skrift
God datorvana
Självständigt sköta administration
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Bidra till verksamhetens utveckling genom att aktivt delta i klinikens förbättringsarbete
Är du ny i yrket får du ett individuellt upplagt handledningsprogram under första tiden. Detta program är en del av vårt tvååriga utvecklingsprogram för nyutbildade tandsköterskor.
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer är planerade till vecka 44-45.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Publiceringsdatum2025-10-08
