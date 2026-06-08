Tandsköterska som vill ta nästa kliv i karriären
Praktikertjänst Aktiebolag / Tandsköterskejobb / Borgholm Visa alla tandsköterskejobb i Borgholm
2026-06-08
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Tandsköterska till Borgholm – för dig som vill mer än bara assistera
Är du en tandsköterska som känner att du har mer att ge?
Kanske trivs du där du är idag, men känner att utvecklingen har stannat av. Kanske vill du få större ansvar, lära dig mer avancerad tandvård och arbeta på en klinik där dina idéer faktiskt spelar roll.
Då kan detta vara tjänsten du har letat efter.
Här blir du inte en i mängden
Hos oss får du en viktig roll i ett litet, sammansvetsat team där varje person gör skillnad.
Vi är två tandläkare, en tandhygienist och fyra tandsköterskor som tillsammans driver en modern klinik mitt i centrala Borgholm.
Det som gör oss annorlunda är att vi tror på utveckling på riktigt.
Vi vill att våra medarbetare ska växa, ta ansvar, lära sig nytt och känna stolthet över sitt yrke. Därför delegerar vi mycket, investerar i kompetens och låter människor utvecklas i sin egen takt.
En arbetsplats där du faktiskt får utvecklas
Hos oss arbetar du inte bara med traditionell assistans.
Du får bland annat:
• Arbeta nära tandläkare i ett högt kliniskt tempo
• Lära dig och arbeta med digital scanning (Trios)
• Ta röntgenbilder (bitewing, apikal och panorama)
• Utföra delegerat patientarbete• Göra provisorier
• Ta föravtryck och avtryck
• Delta vid kirurgi och implantatbehandlingar
• Arbeta med protetiska behandlingar
• Vara delaktig i tandreglering med ClearCorrect
När du behärskar grunderna finns möjlighet att fortsätta utvecklas ytterligare.
Vi tror inte på att sätta tak för människors potential.
För dig som vill ta nästa steg
På sikt finns möjlighet att ta en mer ledande roll och vara med och planera det dagliga arbetet i verksamheten.
Om du har ambitioner att utvecklas inom ledarskap ser vi det som ett stort plus.
Därför stannar människor hos oss
Vi tror att människor presterar bäst när de trivs.
Därför satsar vi på arbetsmiljön lika mycket som på patienterna.
Hos oss får du:
✓ 5 000 kr i friskvårdsbidrag
✓ Arbetskläder med egen brodyr och namn
✓ Arbetsskor betalda av arbetsgivaren
✓ Individuellt formgjutna hörselskydd✓ Fredagar som slutar 12.30
✓ Korta arbetsveckor med god balans mellan jobb och fritid
✓ Daglig fika och gemenskap✓ Högt i tak och nära till skratt
✓ En arbetsplats där du blir sedd och uppskattad
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
• Är utbildad tandsköterska• Har minst 3 års erfarenhet• Tar ansvar och håller hög kvalitet• Vill utvecklas professionellt• Kan ta emot och ge feedback på ett konstruktivt sätt• Har lätt för att samarbeta• Har humor och bidrar till en positiv arbetsmiljö
Du behöver inte vara den mest erfarna.
Du behöver däremot vilja bli bättre.Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
• Omfattning cirka 90 %, möjlighet till heltid• Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning• Start enligt överenskommelse, gärna 24 augusti• Individuell lönesättning• Minst 30 000 kr/mån vid heltid och 3 års erfarenhet• Extra ersättning vid utökat ansvar eller arbetsledande roll
Arbetstider
Måndag–torsdag: 07.10–16.15Fredag: 07.10–12.30
Det ger många eftermiddagar och långhelger att faktiskt leva livet på.
En sista sak
Den här tjänsten passar inte alla.
Den passar dig som vill utvecklas.
Dig som vill lära dig mer.
Dig som vill vara en viktig del av ett team där människor hjälper varandra att bli bättre.
Om det låter som du – skicka in din ansökan redan idag.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att träffa dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Södra Långgatan 21 (visa karta
)
387 32 BORGHOLM Arbetsplats
Tandvård, Kalmar län, Tandvårdsgruppen i Borgholm Kontakt
Verksamhetschef, tandläkare
Tomor Gashi tomor.gashi@ptj.se 0792017818 Jobbnummer
9952799