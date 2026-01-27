Tandsköterska sökes-kom och jobba med oss!
Praktikertjänst AB / Tandsköterskejobb / Norrköping Visa alla tandsköterskejobb i Norrköping
Är du en tandsköterska som gillar både struktur och skratt i vardagen?Då kanske det är just dig vi letar efter!
Vi är en trivsam tandvårdsklinik med härlig stämning,snälla patienter och kollegor som hjälper varandra.
Nu vill vi bli fler i teamet!Dina arbetsuppgifter
Assistera tandläkare vid undersökningar och behandlingar.
Förbereda behandlingsrum.
Steril-och hygienarbete.
Ta röntgenbilder.
Boka tider och hantera patientadministration.Kvalifikationer
Är utbildad tandsköterska.Gärna jobbat ngr år.Anställningsvillkor
Har ett gott bemötande och gillar att jobba i team.
Är positiv,noggrann och inte rädd för att hugga i.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/80". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Tandvård, Östergötlands län, Tandläkargruppen - Norrköping Jobbnummer
9708246