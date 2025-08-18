Tandsköterska sökes till Västtandvård i Mellerud
Västtandvård AB / Tandsköterskejobb / Trollhättan Visa alla tandsköterskejobb i Trollhättan
2025-08-18
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västtandvård AB i Trollhättan Publiceringsdatum2025-08-18Om företaget
Västtandvård i Mellerud är en liten och familjär mottagning med lång tradition inom privat tandvård. Vi arbetar i en modern klinik med fem behandlingsrum, men just nu är vi ett litet team bestående av tandläkare och tandsköterska som arbetar nära tillsammans. Kliniken ligger i en charmig tvåvåningsvilla med mycket historia, endast 6-7 minuters promenad från tågstationen.
Vår ambition är att erbjuda högkvalitativ tandvård och ett professionellt bemötande som skapar trygghet och långvariga patientrelationer.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du mer än bara ett jobb:
En liten och familjär arbetsplats där vi jobbar tätt ihop och stöttar varandra.
Nära samarbete med tandläkaren - här blir du en nyckelperson i vardagen.
Korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka hur arbetet organiseras.
Frihet att ansvara för det administrativa arbetet i receptionen.
Möjlighet att utvecklas inom delegerat patientarbete om du vill.
Kompetensutveckling och handledning vid behov.Arbetsuppgifter
Rollen är varierande och omfattar bland annat:
Assistans, profylax och sterilhantering.
Administrativa uppgifter i receptionen, såsom patientkontakter, kallelser och tidboksplanering.
Vem är du?
Vi söker dig som är omtänksam, engagerad och alltid sätter patienternas bästa i fokus. Du trivs med omväxlande arbetsuppgifter och har förmågan att överblicka, planera och prioritera. Samarbetsförmåga och vilja att utvecklas tillsammans med oss är viktiga egenskaper. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Arbetstid: 40 timmar/vecka
Tillträde: Preliminärt januari 2026
Vi ser fram emot att höra från dig! Skicka gärna din ansökan redan idag - urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: hasan.rasoul@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västtandvård AB
(org.nr 559404-7689), https://vasttandvard.se/
Bergsgatan 9 (visa karta
)
464 30 MELLERUD Jobbnummer
9463910