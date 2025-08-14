Tandsköterska sökes till vårt härliga team på Smart Tandvård
2025-08-14
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Är du en noggrann, positiv och serviceinriktad tandsköterska som älskar att ge patienter ett tryggt och trevligt bemötande? Då kan du vara den vi söker!
Vi på Smart Tandvård är en modern och välrenommerad klinik som brinner för att ge bästa möjliga tandvård i en varm och välkomnande miljö. Hos oss är laganda, arbetsglädje och patientfokus ledorden - och vi vill gärna att du blir en del av vår familj.
Som tandsköterska hos oss kommer du att:
Assistera våra tandläkare vid behandlingar
Förbereda och ta hand om behandlingsrum och instrument
Ansvara för sterilisering och hygienrutiner
Hjälpa till med administration och tidsbokning
Vara en viktig del av patienternas positiva upplevelse hos oss
Vi söker dig som
Är utbildad tandsköterska (eller har likvärdig erfarenhet)
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Är strukturerad, noggrann och flexibel
Har en varm personlighet och ett genuint intresse för människor
Gärna har erfarenhet av journalsystem (meriterande)
Vi erbjuder
Ett positivt och stödjande arbetsklimat där vi hjälper varandra
Moderna, ljusa och välutrustade lokaler
Möjlighet till vidareutbildning och utveckling inom yrket
Varierade arbetsuppgifter där ingen dag är den andra lik
Fika, skratt och kollegor som verkligen trivs tillsammans
Anställningsform: [Heltid/Deltid/Vikariat/Tillsvidare]
Arbetsort: Malmö
Tillträde: "Enligt överenskommelse"
Så här söker du
Skicka din ansökan och CV till: smarttandvard@hotmail.se
.
Vi går igenom ansökningarna löpande - så vänta inte för länge!
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team - där både patienter och medarbetare lämnar med ett leende!
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: smarttandvard@hotmail.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Smart Tandvård i Skåne AB
(org.nr 559123-7523)
Tessins Väg 4 A (visa karta
)
217 58 MALMÖ Jobbnummer
9459297