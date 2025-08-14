Tandsköterska sökes till vårt härliga team på Smart Tandvård

Smart Tandvård i Skåne AB / Tandsköterskejobb / Malmö
2025-08-14


Är du en noggrann, positiv och serviceinriktad tandsköterska som älskar att ge patienter ett tryggt och trevligt bemötande? Då kan du vara den vi söker!
Vi på Smart Tandvård är en modern och välrenommerad klinik som brinner för att ge bästa möjliga tandvård i en varm och välkomnande miljö. Hos oss är laganda, arbetsglädje och patientfokus ledorden - och vi vill gärna att du blir en del av vår familj.

2025-08-14

Om tjänsten
Som tandsköterska hos oss kommer du att:
Assistera våra tandläkare vid behandlingar

Förbereda och ta hand om behandlingsrum och instrument

Ansvara för sterilisering och hygienrutiner

Hjälpa till med administration och tidsbokning

Vara en viktig del av patienternas positiva upplevelse hos oss

Vi söker dig som
Är utbildad tandsköterska (eller har likvärdig erfarenhet)

Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Är strukturerad, noggrann och flexibel

Har en varm personlighet och ett genuint intresse för människor

Gärna har erfarenhet av journalsystem (meriterande)

Vi erbjuder
Ett positivt och stödjande arbetsklimat där vi hjälper varandra

Moderna, ljusa och välutrustade lokaler

Möjlighet till vidareutbildning och utveckling inom yrket

Varierade arbetsuppgifter där ingen dag är den andra lik

Fika, skratt och kollegor som verkligen trivs tillsammans

Anställningsform: [Heltid/Deltid/Vikariat/Tillsvidare]
Arbetsort: Malmö
Tillträde: "Enligt överenskommelse"
Så här söker du
Skicka din ansökan och CV till: smarttandvard@hotmail.se.
Vi går igenom ansökningarna löpande - så vänta inte för länge!
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team - där både patienter och medarbetare lämnar med ett leende!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: smarttandvard@hotmail.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Smart Tandvård i Skåne AB (org.nr 559123-7523)
Tessins Väg 4 A (visa karta)
217 58  MALMÖ

Jobbnummer
9459297

