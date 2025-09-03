Tandsköterska sökes till vår verksamhet i Region Väst
H.F. Oral Care AB / Tandsköterskejobb / Göteborg Visa alla tandsköterskejobb i Göteborg
2025-09-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos H.F. Oral Care AB i Göteborg
, Kungsbacka
, Skara
, Lidköping
, Halmstad
eller i hela Sverige
Vi söker en driven Tandsköterskor för den Mobila verksamheten i Region Väst med utgångspunkt Göteborgskontoret. Vår mobila verksamhet är en central del i vår strategi att erbjuda flexibel och högkvalitativ vård till våra patienter i deras hemmiljö.
Om Oral Care
Oral Care är en ledande privat vårdgivare inom tandvård i Sverige med över 35 år i branschen. Vi erbjuder både allmäntandvård och mobil tandvård över hela landet, och vår verksamhet expanderar ständigt. Vårt engagerade team på över 750 anställda arbetar med att leverera vård av högsta kvalitet, alltid med patientens bästa i fokus.
Om tjänsten i mobil tandvårdVi söker en tandsköterska som vill ha en varierande arbetsdag i vår mobila verksamhet. Arbetet består av assistans till tandläkare, hantering av anpassad utrustning och administration. Du kommer att verka i en miljö där samarbete och flexibilitet är centralt, och få chansen att göra verklig skillnad i människors liv. Oral Care erbjuder vår framtida kollega:
En trygg anställning med kollektivavtal.
Få vara med i företagets expanderande resa och sprida branscherfarenheten i landet.
Möjlighet att vara en del av ett flexibelt företag med korta beslutsvägar.
Goda möjligheter till kompetensutveckling.
Ett brett kollegialt nätverk i ett större företag som ändå har kvar en hög familjär känsla där vi tar oss tid att också ha roligt tillsammans genom exempelvis Oral Care-dagarna och after work.
Möjlighet att arbeta på ett större privat företag med kvalitet i fokus och med en stabil samt ständigt utvecklande erfarenhet av tandvårdsbranschen.
Ett spännande jobb med en rörlig arbetsplats, där ingen dag är den andra lik.
Friskvård
Anställningen är på 100% med tillträde omgående eller enligt överenskommelse .
För att trivas hos oss ser vi att du som söker:
Har en tandsköterskeutbildning
Har en bred social förmåga där du utmärker dig genom din förmåga för att skapa, upprätthålla och bibehålla goda relationer.
Brinner för att göra skillnad i såväl patientens som dina kollegors vardag och ger ett bemötande utöver det vanliga.
Är lösningsorienterad, flexibel.
Har tålamod och inger förtroende till patienten.
Tycker om att arbeta med äldre.
Är trygg i dig själv och din roll.
Kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
God kunskap i smittskydd och basala hygienrutiner.
Har du tidigare erfarenhet av Opus är detta meriterande.
B-körkort är ett krav.
Ta chansen att bli en Oral Care:are du också genom att skicka in ditt CV och en beskrivning av dig själv redan nu då urval sker löpande.
Vi ser fram emot att få träffa dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare H.F. Oral Care AB
(org.nr 556346-4840), https://www.oralcare.se Arbetsplats
Oral Care Jobbnummer
9490347