Tandsköterska sökes till trevlig privatklinik vid Stureplan i Stockholm

Tandläkare Jörgen Nordström AB / Tandsköterskejobb / Stockholm
2025-10-04


Kliniken har funnits i 21 år i Tandläkarhuset på Jakobsbergsgatan 8, i Bibliotekstan nära Stureplan i Stockholm.
Vi expanderar och söker nu en positiv och engagerad tandsköterska till mottagningen.
Vi är mycket måna om våra patienters trivsel och att den vård vi bedriver håller högsta tänkbara kvalité. Vi har som mål att bedriva en trygg och personlig tandvård i en bra och trevlig arbetsmiljö!
Är Du en positiv och lösningsorienterad tandsköterska som trivs med varierande arbetsuppgifter i ett trevligt arbetsklimat?
Då kan Du vara en av våra nya kollegor!
Vi söker Dig som;
• Är utbildad tandsköterska
• Är lösningsorienterad
• Gillar att arbeta med service
• Trivs med varierande arbetsuppgifter
• Har lätt för att samarbeta
• Vill vara med att bygga ett bra team
Arbetet innebär tandläkarassistans, sköta tidbok/kallelser, sterilarbete, inköp, svara i telefon.
Det är bra om Du har erfarenhet av protetik och implantatkirurgi och parodkirurgi, med det är inget krav, här finns möjligheten att lära sig.
Har du erfarenhet av journalsystemet Muntra är det meriterande.
En väldigt stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper!
Vi behöver en heltidsanställning.
Varmt välkommen med Din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: tandlakare.jorgen.nordstrom@telia.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tandläkare Jörgen Nordström AB (org.nr 556816-3421)
Jakobsbergsgatan 8 (visa karta)
111 44  STOCKHOLM

Arbetsplats
Nordström AB, Tandläkare Jörgen

Jobbnummer
9540731

