tandsköterska sökes till trevlig familjepraktik
Min Tandläkare Klippan AB / Tandsköterskejobb / Klippan
2025-08-26
Visa alla jobb hos Min Tandläkare Klippan AB i Klippan
Fullständig jobbeskrivningPubliceringsdatum2025-08-26Beskrivning
Min tandläkare i Klippan AB har funnits sedan år 1970 på centralt läge i Klippan nära förbindelser med buss och tågstation . Vårt team består av 2 st tandläkare och 2 st tandsköterskor och receptionist. Kliniken erbjuder komplett vård för vuxna och barn, inom olika inriktningar, såsom förebyggande, restaurativ, protetik, implantat, tandreglering samt kosmetisk tandvård.Dina arbetsuppgifter
Sedvanlig arbetsuppgift för tandsköterska och receptions- och arbete i sterilen. Erfarenhet inom kirurgi, Profylax, IT är meriterande men inget krav
Information om anställning
Tillträde 2024-12-01 eller enligt överenskommelse
Tillsvidare med provanställning
Del till Heltid, med Månadslön
Måndag-fredag (Helgstängd)
Arbetstid 07:45-16:15 (flexibelt) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: k97joer76@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Min Tandläkare Klippan AB
(org.nr 556907-8933) Jobbnummer
