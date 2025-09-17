Tandsköterska sökes till Tandklinik Magident, Huddinge Centrum
2025-09-17
Tandklinik Magident är en modern och väletablerad klinik i hjärtat av Huddinge centrum. Vi söker nu en erfaren tandsköterska som vill bli en del av vårt team.
Du kommer att arbeta nära tandläkare och övrig personal med sedvanliga arbetsuppgifter som patientomhändertagande, assistans, sterilarbete samt administrativa uppgifter.
Erfarenhet av kirurgi är särskilt meriterande och uppskattas högt i vår verksamhet.Kvalifikationer
Utbildad tandsköterska
Några års erfarenhet inom yrket
Erfarenhet av kirurgi är ett stort plus
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Noggrann, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta
Vi erbjuder
En tillsvidareanställning på del-/heltid
Ett engagerat team med god arbetsgemenskap
En trivsam och modern arbetsmiljö
Möjlighet till vidare utveckling och ansvar
För frågor och ansökan, kontakta Anastasia
E-postadress: kundservice.tandklinik@gmail.com
Telefonnummer: 08 711 38 00 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
E-post: kundservice.tandklinik@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Magident AB
Sjödalstorget 13 (visa karta
141 47 HUDDINGE Jobbnummer
