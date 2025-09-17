Tandsköterska sökes till Tandklinik Magident, Huddinge Centrum

Magident AB / Tandsköterskejobb / Huddinge
2025-09-17


Tandklinik Magident är en modern och väletablerad klinik i hjärtat av Huddinge centrum. Vi söker nu en erfaren tandsköterska som vill bli en del av vårt team.

Publiceringsdatum
2025-09-17

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta nära tandläkare och övrig personal med sedvanliga arbetsuppgifter som patientomhändertagande, assistans, sterilarbete samt administrativa uppgifter.
Erfarenhet av kirurgi är särskilt meriterande och uppskattas högt i vår verksamhet.

Kvalifikationer
Utbildad tandsköterska
Några års erfarenhet inom yrket
Erfarenhet av kirurgi är ett stort plus
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Noggrann, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta

Vi erbjuder
En tillsvidareanställning på del-/heltid
Ett engagerat team med god arbetsgemenskap
En trivsam och modern arbetsmiljö
Möjlighet till vidare utveckling och ansvar

För frågor och ansökan, kontakta Anastasia
E-postadress: kundservice.tandklinik@gmail.com
Telefonnummer: 08 711 38 00

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
E-post: kundservice.tandklinik@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Magident AB (org.nr 559146-7385)
Sjödalstorget 13 (visa karta)
141 47  HUDDINGE

Jobbnummer
9513714

