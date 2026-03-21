Tandsköterska sökes till Stuvsta (Huddinge)
2026-03-21
Om arbetsplatsen
Tandvårdsgruppen Stuvsta är en nyrenoverad och modern tandvårdsklinik centralt belägen i Stuvsta centrum.
Vi erbjuder ett brett utbud av behandlingar inom allmäntandvård och arbetar med modern utrustning såsom digital scanner, digital röntgen, WaveOne rotbehandlingssystem, Straumann-implantat och EMS Airflow Prophylaxis Master.
Vi är ett sammansvetsat och positivt team som värdesätter kvalitet, trivsel och god patientkontakt.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en tandsköterska på heltid till vårt team. Du kommer att arbeta med sedvanliga tandsköterskeuppgifter, inklusive assistans vid behandlingar, sterilarbete samt administrativa uppgifter som reception och patientbokning.
Erfarenhet av assistans vid kirurgi/operationer är meriterande men inget krav. Vårt patientklientel består främst av vuxna patienter.Kvalifikationer
Flytande svenska i tal och skrift
Erfarenhet som tandsköterska är meriterande
Erfarenhet av journalsystemet Frenda är en fördel
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Dina personliga egenskaper
Positiv, engagerad och serviceinriktad
God kommunikativ förmåga
God samarbetsförmåga
Van att arbeta delegerat och ta eget ansvar
Övrig information
Tjänsten är på heltid, med möjlighet till viss flexibilitet enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag - skicka därför in din ansökan redan idag!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/245". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Tandvård, Stockholms län, Tandvårdsgruppen Stuvsta Kontakt
Marko Manojlovic 0762274297 Jobbnummer
9811802