Tandsköterska sökes till Silverkronans tandvårdsklinik i Sala
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2026-06-22
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NB Dental AB driver Silverkronans tandvårdsklinik i Sala – en modern klinik utrustad med helt ny utrustning. Hos oss möts du av en god arbetsmiljö och ett sammansvetsat team som idag består av en tandläkare och en tandhygienist. Vi sätter alltid kvalitet, samarbete och ett fantastiskt omhändertagande av våra patienter i första rummet.
Arbetsbeskrivning & Arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss har du en central roll i att skapa en trevlig och professionell upplevelse för våra patienter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Assistera tandläkaren vid undersökningar och behandlingar.
Göra i ordning behandlingsrum och material vid patientbehandlingar.
Ansvara för sterilisering av instrument och att våra strikta hygienrutiner följs.
Hantera administrativa uppgifter såsom patientkontakt, tidsbokning , beställning av varor och receptionsarbete. Vi arbetar i journalsystemet Almasoft.
Vi söker
En kollega som är positiv, social och driven. För att trivas i rollen är du noggrann, ansvarstagande och har en naturlig känsla för service. Du har ett genuint omtänksamt och trevligt bemötande gentemot både patienter och kollegor.Publiceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Utbildad tandsköterska.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift (för patientkontakt och administration).
Tidigare erfarenhet av arbete som tandsköterska är meriterande, men vi välkomnar även dig som är nyutexaminerad att söka tjänsten!
Vi erbjuder
Trygg anställning med tjänstepension enligt kollektivavtal.
Friskvårdsbidrag.
Lönen är konkurrenskraftig och sätts utifrån erfarenhet.
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning .
Arbetstid: Heltid eller deltid. 2 dagar i veckan, dvs måndagar och tisdagar arbetar du heltid med patientarbete på kliniken.Resterande dagar, dvs onsdag , torsdag och fredag är dedikerade till administrativt arbete från kliniken med möjlighet till deltidsarbete.
Löneform: Beroende på anställningsform och dina önskemål erbjuds fast månadslön, veckolön eller timlön.
Ansökan och tillträde
Sista dag att ansöka är 14 augusti 2026. Vi intervjuar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Så ansöker du: Skicka ditt CV via e-post till: jaleh.ramezani@gmail.com
(Märk ämnesraden med "Ansökan Tandsköterska Sala").
Tillträdesdatum: 1 september 2026, eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
per mail
E-post: jaleh.ramezani@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Tandsköterska Sala". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NB Dental AB
(org.nr 559204-7210)
Fredsgatan 8 A (visa karta
)
733 30 SALA Jobbnummer
9973996