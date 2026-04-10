Tandsköterska sökes till RosenDental, Uppsala
Praktikertjänst AB / Tandsköterskejobb / Uppsala Visa alla tandsköterskejobb i Uppsala
2026-04-10
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Information om arbetsplatsen
RosenDental är en fullt modern klinik, har funnits i drygt 2 år. Vi är just nu ett litet team som jobbar i tre behandlingsrum. Kliniken har en utvecklingsmöjlighet till 5 behandlingsrum och flera personal inom de närmaste åren.
Mottagningen är ljus och fin och ligger i Rosendal, med närhet till kommunikationer.
Vår ambition är att erbjuda högkvalitativ tandvård, att bemöta våra patienter på ett personligt och professionellt sätt och att skapa trygghet och långvariga patientrelationer.
Hos oss är trivsel, delaktighet, omtanke på medarbetare och personlig utveckling är vårt mål.
Yrkestitel
Tandsköterska

Dina arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss kommer du att arbeta med varierande och utvecklande uppgifter. Både kliniskt och administrativt, assistera vid behandlingar, genomföra sterilarbete, hantera patientbokningar, kallelser och annan administration vid behov.
Vi erbjuder en grundlig inskolning och kontinuerlig handledning där du successivt får ta ansvar i olika delar av arbetet. Din kompetensutveckling anpassas efter dina behov och intressen Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska, gärna med erfarenhet.
En lagspelare som gillar att ta ansvar och komma med egna initiativ.
Datorvana och kunskap om journalprogrammet Frenda är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, samarbetsvillig och har ett fint patientbemötande. Vi förutsätter att du är trygg i din yrkesroll, engagerad och har en god social förmåga.
Övrig information
Arbete på heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Är du den vi söker? Sök redan idag!
Intervjuer sker löpande.
Anställningsform
Tillsvidare med provanställning.
Sista ansökningsdag
2026-04-30
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Torgny Segerstedts allé 88A (visa karta
)
752 55 UPPSALA

Kontakt
Uppsala Kontakt
Morshed Maree morshed.maree@ptj.se 018-4749905 Jobbnummer
9848569