Tandsköterska sökes till privat tandklinik i Alingsås

Omars Tandklinik AB / Tandsköterskejobb / Alingsås
2026-03-05


Tandsköterska sökes till Alingsås Leende Tandvård & Estetik Center
Alingsås Leende Tandvård & Estetik Center, en verksamhet inom Omars Tandklinik AB, söker nu en engagerad och serviceinriktad tandsköterska till vårt team.

Publiceringsdatum
2026-03-05

Om företaget
Vi är en modern privat tandklinik i Alingsås med fokus på kvalitet, trygghet och ett personligt bemötande. Vi erbjuder allmän tandvård samt estetiska behandlingar i en trivsam och professionell miljö. Hos oss arbetar vi nära varandra och värdesätter samarbete, utveckling och god arbetsmiljö.

Dina arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss kommer du att:
Assistera tandläkare vid undersökningar och behandlingar

Förbereda och iordningställa behandlingsrum

Ansvara för sterilarbete och hygienrutiner

Utföra delegerade arbetsuppgifter

Arbeta i receptionen och på kontoret, inklusive tidsbokning, patientkontakt och administrativt arbete.

Kvalifikationer
Utbildad tandsköterska

Goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Erfarenhet av journalsystem är meriterande

God datorvana

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har ett gott bemötande. Du är flexibel, positiv och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Patienten står alltid i centrum för ditt arbete.
Anställningsform
Heltid eller deltid enligt överenskommelse

Tillsvidareanställning med provanställning

Tillträde enligt överenskommelse

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev via Arbetsförmedlingen. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt team i Alingsås!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: alingsasleende@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Omars Tandklinik AB (org.nr 559374-2777)
Östra Vattugränd 4 (visa karta)
441 30  ALINGSÅS

Jobbnummer
9778203

