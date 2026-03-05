Tandsköterska sökes till privat tandklinik i Alingsås
2026-03-05
Tandsköterska sökes till Alingsås Leende Tandvård & Estetik Center
Alingsås Leende Tandvård & Estetik Center, en verksamhet inom Omars Tandklinik AB, söker nu en engagerad och serviceinriktad tandsköterska till vårt team.Publiceringsdatum2026-03-05Om företaget
Vi är en modern privat tandklinik i Alingsås med fokus på kvalitet, trygghet och ett personligt bemötande. Vi erbjuder allmän tandvård samt estetiska behandlingar i en trivsam och professionell miljö. Hos oss arbetar vi nära varandra och värdesätter samarbete, utveckling och god arbetsmiljö.Dina arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss kommer du att:
Assistera tandläkare vid undersökningar och behandlingar
Förbereda och iordningställa behandlingsrum
Ansvara för sterilarbete och hygienrutiner
Utföra delegerade arbetsuppgifter
Arbeta i receptionen och på kontoret, inklusive tidsbokning, patientkontakt och administrativt arbete. Kvalifikationer
Utbildad tandsköterska
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Erfarenhet av journalsystem är meriterande
God datorvanaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har ett gott bemötande. Du är flexibel, positiv och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Patienten står alltid i centrum för ditt arbete.
Anställningsform
Heltid eller deltid enligt överenskommelse
Tillsvidareanställning med provanställning
Tillträde enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev via Arbetsförmedlingen. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt team i Alingsås!
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: alingsasleende@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omars Tandklinik AB
(org.nr 559374-2777)
Östra Vattugränd 4 (visa karta
)
441 30 ALINGSÅS Jobbnummer
9778203