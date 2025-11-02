Tandsköterska sökes till privat ortodontipraktik i Helsingborg.
2025-11-02
Vi ser gärna att du har arbetat några år som tandsköterska, med en positiv inställning till ortodonti och tycka om utveckling inom yrket. Tjänsten kommer att vara en delad tjänst mellan ortodontitandsköterska och receptionist. I tjänsten ingår sedvanliga tandsköterskeuppgifter, klinisk assistans, receptionsarbete och delegerat patientarbete. Positivt om Du har röntgenbehörighet och har erfarenhet av intraoral skanning. De flesta av våra patienter är barn- och ungdomar, men vi behandlar även många vuxna patienter och patienter med käkställningsfel. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, att du är ansvarstagande, noggrann, har lätt för att lära och samarbeta, och att Du trivs tillsammans med oss. För närvarande arbetar 2 ortodontister, 1 ST-tandläkare, 2 ortodontiassistenter och 2 ortodontitandsköterskor på praktiken. Tjänsten inleds med en provanställning på 6 månader.
Tjänsten avser: 75-95 %
Ansökan med CV och gärna ett personligt brev, skickas senast 2025-12-02 till
Anna Brechter (Leg Tdl, Med Dr, Specialist i Ortodonti), anna.b@bernholdortodonti.se
alternativt till Ekslingan 10, 254 67 Helsingborg.
Sista dag att ansöka är 2025-12-02
E-post: anna.b@bernholdortodonti.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bernhold Ortodonti AB
(org.nr 556186-0387)
254 67 HELSINGBORG Kontakt
Leg Tdl, Ortodontist, Medicine Dr, Klinikchef
Anna Brechter anna.b@bernholdortodonti.se 042-146927
