Tandsköterska sökes till privat klinik i Helsingborg
Tand&Ben AB / Tandsköterskejobb / Helsingborg
2025-09-25
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Hej och välkommen till Vaktgatans Tandvård!
Vi är en mindre familjär klinik som ligger strax utanför centrala Helsingborg. Här utför vi all slags tandvård, från barntandvård till implantatkirurgi. Hos oss arbetar vi tätt ihop och det är inga svårigheter att få till en dialog om förändringar/förbättringar. Kliniken består av två tandläkare, två sköterskor och en tandhygienist. Vi hjälps åt och tar oss tid att stötta varandra och under introduktionen får du möjlighet att lära känna oss och vårt arbetssätt. Patienterna är återkommande och trevliga som uppskattar vår kompetens och service.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår sedvanligt tandsköterskeuppgifter som assistans av tandläkare, sterilarbete, tidbokning mm. På kliniken jobbar vi gärna delegerat om det finns intresse. Positivt om erfarenhet finns av att kalla patienter och att ha arbetat med Opus journalsystem. Vi värdesätter god service. Därför är gott bemötande en viktig del av ditt arbete med att skapa trygghet och delaktighet. Din professionalism är viktig för att värna om patientsäkerhet och kvalitet, som är centralt i vårt arbete. God samarbetsförmåga är av yttersta vikt.Kvalifikationer
Du ska vara utbildad tandsköterska och du får gärna ha några års erfarenhet inom yrket. Du behärskar svenska väl i tal och skrift. Vidare har du grundläggande datorkunskap och gärna erfarenhet av att arbeta med system som förekommer inom tandvården. Vi förutsätter att du är trygg i din yrkesroll och trivs med varierande ansvar och arbetsuppgifter. Som person är du engagerad och har lätt för att samarbeta. Du ska gilla att hålla många bollar i luften samtidigt!Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, helhetstänk och en stark känsla för service.
Du är motiverad att utvecklas inom din profession och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Du är lösningsorienterad och praktisk med en stark känsla för kvalitet och service.
Övrig information
Arbetstiden är 90%, men kan diskuteras. Besök gärna vår hemsida för att se öppettider och lite information om kliniken: www.vaktgatanstandvard.se
Intervjuer sker löpande och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Provanställning 6månader tillämpas.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: stromqvist76@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska Helsingborg". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tand&Ben AB
(org.nr 556288-1036), http://www.vaktgatanstandvard.se
Vaktgatan 1A (visa karta
)
254 20 HELSINGBORG Jobbnummer
9526441