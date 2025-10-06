Tandsköterska sökes till Prismakliniken i Falkenberg
2025-10-06
Nu söker vi på Prismakliniken en ny tandsköterska till vårt team!
Hos oss får du arbeta tillsammans med ett härligt gäng i ljusa, trivsamma sekelskifteslokaler som nyligen renoverats med modern standard. Vi värnar om vår personal och har ett tydligt hälsofrämjande fokus - vi arbetar aktivt för att stärka våra medarbetares välmående och förebygga ohälsa.
Vi tror på delaktighet och tillit. Därför är det viktigt för oss att alla medarbetare känner sig inkluderade i verksamheten och ges frihet att styra över sitt arbete i den utsträckning det är möjligt. Hos oss får du en arbetsplats där självständighet, ansvarstagande och gott samarbete är en naturlig del av vardagen.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska och har god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Vi välkomnar både dig som är erfaren inom yrket och dig som är nyutbildad - det viktigaste är att du har ett professionellt bemötande, är engagerad och vill bidra till en positiv arbetsmiljö.
För att trivas hos oss tror vi att du är:
Serviceinriktad och flexibel
Socialt kompetent och lyhörd
En god lagspelare med positiv attityd

Dina arbetsuppgifter
Tjänsten omfattar tandsköterskans samtliga uppgifter inom vuxentandvård, med fokus på:
Assistans till tandläkare
Delegerat arbete
Egna profylaxpatienter
Även receptionsarbete och arbete i steril kan förekomma vid behov.
Om kliniken
Prismakliniken ligger centralt i Falkenberg, med goda pendlingsmöjligheter till både Halmstad och Varberg.
Vi arbetar med modern utrustning såsom digitalröntgen, OPG, digital scanner och journalsystemet Muntra. Kliniken har tre behandlingsrum och teamet består idag av två tandläkare och tre tandsköterskor. Patientklientelet består uteslutande av vuxna inom allmäntandvård. Vi har ett gott samarbete med både privata och offentliga specialister.
Anställning
Tillsvidareanställning: 100%
Provanställning: 6 månader
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning

Så ansöker du
Är du rätt person för oss? Välkommen med din ansökan via e-post till: info@prismakliniken.se
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag: 5 november. Observera att endast ansökningar med rätt behörighet kommer beaktas.
För mer information om oss, besök gärna: www.prismakliniken.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
Ansök via e-post
E-post: info@prismakliniken.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Prismakliniken AB
Storgatan 31
311 31 FALKENBERG
