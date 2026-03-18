Tandsköterska sökes till Norrmalm i Stockholm
2026-03-18
Stockholm Tandläkarcenter fortsätter att expandera och vi söker nu en tandsköterska till vår klinik i centrala Stockholm.
Vi är en organisation med högt i tak, korta beslutsvägar och en tydlig vision: att ge våra patienter den bästa vården. Vi arbetar både med allmän- och specialisttandvård och fungerar även som ett remissinstans. Hos oss får du ett varierande och utvecklande arbete med ett patientklientel bestående av vuxna, bra arbetskamrater och möjlighet till långsiktig utveckling. På kliniken finns en bred och stor kompetens och vi främjar team-samarbete. Kliniken är på gatuplan och belägen mitt i centrala Stockholm. Lokalen är utrustad med modern inredning. Vi har totalt tre behandlingsrum som är fullt digitaliserade med bland annat OPG röntgen, CBCT röntgen, mikroskop och digital avtryckstagning.
Vårt team består av fem allmäntandläkare, två specialister och fem tandsköterskor. Vi har även läkare i teamet.
Din kompetens och personliga egenskaper
Du är utbildad tandsköterska. Det är meriterande med arbetserfarenhet och tilläggsutbildningar.
Det är meriterande om du har erfarenhet från journalsystemet Opus.
Vidare har du mycket goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Som person är du glad, positiv och samarbetsvillig.
Du är dessutom flexibel och har ett stort engagemang för dina patienter.
För oss är det viktigt att du är servicefokuserad och ger ett lugnt och förtroendeingivande intryck där du har lätt för att skapa goda relationer.
Du har också ett stort driv och intresse av att utveckla dig själv såväl som medarbetare och vår verksamhet.
Du som söker bör vara trygg i din yrkesroll samt ha lätt för att anpassa dig till nya arbetssituationer och rutiner.
Vi ser vidare att du har god samarbetsförmåga och är lösningsorienterad i ditt sätt.
Ett urval av dina arbetsuppgifter
Assistera vid implantatoperationer, estetiska behandlingar, stora protetiska behandlingar samt invisalignbehandlingar.
Som tandsköterska kommer du att ha det övergripande hygienansvaret i teamet.
Du assisterar en tandläkare i den planlagda verksamheten och säkerställer att kvalitetsrutiner följs.
Dina arbetsuppgifter kommer att vara sedvanliga tandsköterskeuppgifter och innefattar i huvudsak assistans, profylax, reception och sterilarbete.
Du har även planlagt administrationstid varje vecka.
Vi tycker det är spännande med utmaningar och nytänkande och strävar efter att engagera alla medarbetare i klinikens utvecklingsarbete och ser därför att du drivs av att tänka i termer av förbättringar och utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Tjänststart: April - maj 2026
Lön: vi erbjuder konkurrenskraftiga löner. Vi erbjuder även pensionsavtal, friskvård och bonus (betalas ut varje månad).
Vi arbetar löpande med denna rekrytering och vakansen kan komma att tillsättas innan tidsfristen gått ut. Vi vill därför ha din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: amin@stockholmtandlakarcenter.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for dette jobb er "Tandsköterska".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Tandläkarcenter AB
(org.nr 559158-5558)
Kungsgatan 72 (visa karta
)
111 22 STOCKHOLM Kontakt
Klinikchef
Amin Fadakar amin@stockholmtandlakarcenter.se 0702368007
