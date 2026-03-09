Tandsköterska sökes till moderna Klaran Tandvård i Hagfors
Praktikertjänst AB / Tandsköterskejobb / Hagfors Visa alla tandsköterskejobb i Hagfors
Om arbetsplatsen
Klaran Tandvård är en framåtlutad praktik i Hagfors som kombinerar personligt bemötande med den senaste tekniken.
Vi förfogar över fem behandlingsrum, panoramaröntgen och arbetar fullt digitalt i journalsystemet Frenda. Vår filosofi vilar på ett munhälsoprofilerat arbetssätt där vi erbjuder patienterna ett brett vårdpanorama.
Du kommer att bli en del av Team Ajeel, som idag består av två tandläkare, en tandhygienist, två tandsköterskor och ett vårdbiträde. Vi är totalt 16 medarbetare på kliniken som värdesätter samarbete och en trivsam arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss får du en varierad roll med stort eget ansvar. Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar:
- Kliniskt arbete: Assistans vid behandlingar i nära samarbete med tandläkaren.
- Delegerat arbete: Möjlighet att utföra scanning och framställning av provisoriska kronor (vi erbjuder intern upplärning om du inte har erfarenhet av detta sedan tidigare).
- Service & Steril: Arbete i vår kombinerade reception och sterilenhet.
Arbetstider och upplägg
Vi tillämpar ett effektivt schema som främjar balans mellan jobb och fritid. Vi arbetar i sologrupper med fasta för- eller eftermiddagspass (pass mån-tor: mellan kl. 07.00-13:00,13:00-19.00, fred 07:00-14:00), vilket innebär att vi är lediga varannan fredag.
Vi söker dig som:
- Är utbildad tandsköterska.
- Är en utpräglad lagspelare som trivs med att ta egna initiativ.
- Har ett professionellt bemötande och sätter patientens välmående i centrum.
Vi erbjuder
Vi värnar om våra anställda och erbjuder konkurrenskraftiga anställningsvillkor, god löneutveckling och attraktiva förmåner i en modern och stimulerande arbetsmiljö.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vänta därför inte med din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan till Klaran Tandvård!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/207". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Tandvård, Värmlands län, Klaran Tandvård Kontakt
Mohammad Ajeel 0707481775
9784424