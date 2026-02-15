Tandsköterska sökes till modern praktik i centrala Lund
2026-02-15
Publiceringsdatum2026-02-15
Vi söker en glad och driven tandsköterska till vårt härliga team.
Vi söker dig som är:
° Utbildad tandsköterska med minst 3-4 års klinisk erfarenhet
° Omtänksam och engagerad, alltid sätter patienternas bästa i fokus
° Utmärkta kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift
° Du har god klinisk förståelse, bra samarbetsförmåga och trivs med omväxlande arbetsuppgifter
° Erfarenhet av arbete såsom intraoral scanning, röntgenbildtagning, klinisk fotografering, infiltrationsanestesi är meriterande men inget krav.
Om oss
Kliniken är en av de mest väletablerade kliniken i centrala Lund med lång tradition av högkvalitativt arbete styrt av passion till yrket.
Vi tycker att det är viktigt att ha kul på jobbet, att tillsammans skapa en god arbetsmiljö och att vi är en klinik där tryggt patientbemötande, kvalitet och värme är grunden i allt vi gör.Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär varierande arbetsuppgifter inom alla odontologiska områden:
° Assistans samt delegerat arbete som röntgen, intraoral scanning och anestesi
° Sterilarbete och receptionsarbete
° Administrativa uppgifter förekommerOm tjänsten
° Deltid / heltid som kan diskuteras mellan 75%-100% som leder till fast anställning
° Kontinuerligt intern och extern vidareutbildning
° Förmånliga arbetstider utan sena kvällar eller helger
° Friskvårdsbidrag på 5000 kr
°Vi har kollektivavtal och är måna om ditt välbefinnande
Välkommen! Vi ser fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
E-post: dentest@dentest.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dentest AB
222 22 LUND Jobbnummer
