Tandsköterska sökes till modern klinik på Eriksberg
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2026-06-23
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Tandsköterska sökes till modern klinik på Eriksberg
Eriksbergs Tandvård söker en engagerad och patientorienterad tandsköterska för en heltidstjänst.
Vi är en modern privatklinik på Eriksberg i Göteborg med fokus på kvalitativ tandvård, protetik och implantatbehandlingar. På kliniken finns även ett eget tandtekniskt laboratorium, vilket ger möjlighet till ett nära samarbete mellan klinik och labb.
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och har ett professionellt bemötande. Du trivs med att arbeta i team, tar egna initiativ och sätter patientens behov i centrum.
Erfarenhet av protetik och implantat är meriterande, men personlig lämplighet och ett genuint intresse för patientvård värderas högt.
Vi erbjuder:
• Heltidstjänst, vardagar
• Modern klinik med digitala arbetsflöden
• Eget in-house-laboratorium
• Omväxlande arbetsuppgifter
• Trevlig arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter
Flerspråkighet är meriterande. Arbetsspråket på kliniken är svenska, vilket innebär att du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan.
Rekryterings- och bemanningsföretag undanbedes vänligen men bestämt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
E-post: info@eriksbergstandvard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Naef Dental AB
(org.nr 559014-4001) Arbetsplats
Eriksbergs Tandvård Jobbnummer
9974979