Tandsköterska sökes till modern klinik i Älvsjö.
Älvsjö Tandvård AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2025-09-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Älvsjö Tandvård AB i Stockholm
Öppen ansökan - Tandsköterska till vår moderna klinik i Älvsjö.
Vi söker engagerade och positiva tandsköterskor till vår moderna klinik i Älvsjö!
Vi tar gärna emot öppna ansökningar och anställer fortlöpande efter behov. Anställningens omfattning kan anpassas efter överenskommelse - heltid, deltid eller timanställning.
Vi söker dig som:
älskar ditt yrke.
talar god svenska i både tal och skrift.
ambitiös.
social och glad.
god kommunikativ förmåga.
stresstålig
samarbetsvillig
Om oss.
Älvsjö Tandvård är en stor, fräsch och modern tandvårdsklinik med många glada medarbetare och den senaste tekniken.
Vi arbetar med digital avtryckstagning, Panorama/CBCT mm. Vi ligger mitt i Älvsjö framför pendeltågsstationen och nära till vårdcentralen. Vi erbjuder allt inom allmäntandvården samt tandreglering, kirurgi och implantatbehandlingar.
Vi strävar alltid efter att engagera alla våra medarbetare till klinikens utvecklingsarbete och uppmuntrar våra medarbetare att komma med tankar och nya idéer.
Hos oss får du träffa patienter med olika vårdbehov i alla åldrar. Du får därför användning av hela din kompetens samtidigt som tjänsten även ställer höga krav på både kreativitet, empati och servicekänsla.
Vi arbetar tillsammans som ett stort team och hjälper varandra växa.
Vårt mål är att i framtiden erbjuda all tandvård under ett och samma tak. Därav kan vi erbjuda dig flera utvecklingsmöjligheter.
Märk din ansökan "Tandsköterska Älvsjö" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: ansokan@alvsjotandvard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska Älvsjö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvsjö Tandvård AB
(org.nr 559089-8598), http://www.alvsjotandvard.se
Prästgårdsgränd 4 (visa karta
)
125 44 ÄLVSJÖ Jobbnummer
9525362