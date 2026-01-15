Tandsköterska sökes till Knutentandläkarna i Sandviken
Praktikertjänst AB / Tandsköterskejobb / Sandviken Visa alla tandsköterskejobb i Sandviken
2026-01-15
Information om arbetsplatsen
Knutentandläkarna är en medelstor arbetsplats med fem behandlingsrum i centrala Sandviken.Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Vi söker Dig tandsköterska med erfarenhet inom yrket.
Att vara medarbetare i vårt team innebär mycket omväxlande arbetsuppgifter såsom sedvanliga arbetsuppgifter med assistans och sterilarbete.
Du kommer också att arbeta administrativt med telefonkontakter med patienter, tidbokning, kallelser samt varubeställningar.
Du kommer även vara delaktig i vårt kontinuerliga kvalitetsarbete.
Vi hjälper dig åt med inskolning för att du successivt ska komma in i de olika arbetsmomenten.
Självklart får du kompetensutveckling och handledning efter behov.Kvalifikationer
Utbildad tandsköterska.
Goda kunskaper i smittskydd.
God datorvana.
Erfarenhet av Frenda journalsystem är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid din personliga egenskaper.
Vi behöver dig som är engagerad, tycker om ditt yrke och som har förmåga att ta egna initiativ.
Du tar ansvar och trivs med att ha omväxlande arbetsuppgifter.
Du har förmåga att överblicka, planera och prioritera ditt arbete
Att vara flexibel och samarbetsvillig är av stor betydelse på en medelstor praktik, där man ibland behöver hjälpas åt med alla förekommande arbetsuppgifter. Därför vill vi att du ser dig själv som en viktig kugge i vår klinik och att vi tillsammans också har roligt på jobbet.
Övrig information
Arbetstid: 38-40 timmar/vecka.
Lön: Individuell lönesättning.
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Så skicka din ansökan redan idag!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
