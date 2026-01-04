Tandsköterska sökes till klinik i Center Syd, Löddeköpinge
2026-01-04
, Lund
, Svalöv
, Lomma
, Eslöv
Vill du vara en del av en klinik där patientfokus och kvalitet står i centrum? Vi söker en utbildad och driven tandsköterska till vår moderna klinik i Galleria Center Syd, Löddeköpinge. Kliniken är en del av ett erfaret och välrenommerat team, även verksamt på en större privatklinik i Malmö, där vi är kända för vår höga standard och nöjda patienter. Idag är vi 10 personer på kliniken och vi fortsätter växa!
Om rollen:
Som tandsköterska hos oss får du möjlighet att arbeta i en professionell miljö där du blir en del av ett dedikerat team med lång erfarenhet och expertis. Tjänsten är på heltid, och arbetstiderna kan inkludera kvällar och helger. Möjlighet till deltid finns om det skulle passa dig bättre.
Vi söker dig som är:
Utbildad tandsköterska: Erfarenhet är meriterande, men personlig lämplighet väger tyngre.
Glad och energisk: Du sprider en positiv energi till både patienter och kollegor.
Serviceinriktad och empatisk: Du möter varje patient med omtanke och sätter deras behov först.
Flexibel och lösningsorienterad: Du trivs med att arbeta i en dynamisk miljö med moderna metoder och ny teknik.
Noggrann och strukturerad: Du är mån om detaljerna och bidrar till en trygg och ordnad klinik.
Behärskar god svenska och engelska i tal och skrift.
Vi erbjuder:
Utbildning och utveckling: Vi erbjuder vidareutbildning inom specialiserade områden, såsom Invisalign, vilket gör att du kan växa i din roll.
Karriärmöjligheter: Hos oss finns stora utvecklingsmöjligheter och chansen att växa med kliniken i takt med våra långsiktiga mål.
Positiv arbetsmiljö: Du kommer att arbeta i en modern och välutrustad klinik där vi satsar på trivsel och kvalitet i alla led.
Stort inflytande: Hos oss kommer du ha en viktig roll och möjlighet att påverka och forma klinikens framtid.
Gratis parkering.
Ansök idag och bli en del av vårt engagerade och växande team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
E-post: sasha@centersydtandvard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Center Syd Tandvård AB
(org.nr 559463-0989)
Marknadsvägen 7 (visa karta
)
246 42 LÖDDEKÖPINGE Arbetsplats
Center Syd Tandvård Jobbnummer
9668432