Tandsköterska sökes till Käkkirurgiskt Centrum i Skåne
2025-08-15
Vill du arbeta nära specialist inom käkkirurgi, i en modern och familjär klinik där du får vara en central del av hela patientresan?
Här får du använda dina kirurgiska färdigheter varje dag - och bli en del av ett litet men högspecialiserat team i hjärtat av Malmö.
Vad du får hos oss Spännande arbetsmiljö på privat specialistklinik inom käkkirurgi och allmäntandvård
Flexibla arbetstider dagtid, måndag-fredag, inga kvällar eller helger
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr/år
Tjänstepension (vid tillsvidareanställning)
Modern utrustning: digital röntgen, CBCT och digital scanner
Varierat patientklientel från hela Sverige och Danmark
Familjär arbetsmiljö med korta beslutsvägar och nära samarbete
Om rollen / Ditt uppdrag
Som tandsköterska hos oss blir du en nyckelperson i vår kirurgiska verksamhet. Du arbetar tätt med vår specialist i käkkirurgi och hanterar både patientkontakt och kliniska arbetsmoment.
Du kommer att:
Assistera vid kirurgiska ingrepp (implantat, visdomstandskirurgi, benaugmentation m.m.)
Ansvara för patientomhändertagande före, under och efter behandling
Sköta sterilarbete och instrumentvård
Hantera digital röntgen (OPG) och journalsystem (Muntra)
Vid behov boka om patienter och administrera schemat
Väldigt bra arbetstider: Mån - Ons 09.00-15.00 Tors 09.00-18.00 Fre 09.00-13.00 Med viss flexibilitet beroende på patientflöde.
Vem vi söker / Är det dig vi letar efter?Du är trygg i din yrkesroll, serviceinriktad och trivs i en miljö med högt tempo och nära samarbete. Du ser vad som behöver göras och håller ordning på kliniken även när patientflödet är lugnare.
Krav - (Måste uppfyllas) Tandsköterskeexamen Obehindrat svenska i tal och skrift God engelska i tal och skrift Erfarenhet av kirurgisk assistans (implantat, extraktioner m.m.) God datorvana och erfarenhet av journalsystem Serviceinriktad och bra på hantera stressiga situationer
Meriterande - (Plus i kanten) Erfarenhet från specialistklinik inom käkkirurgi eller implantatkirurgi Kunskaper i danska Erfarenhet av OPG/CBCT och digital scanning
Om arbetsgivarenKäkkirurgiskt Centrum Skåne är en privat specialistklinik i centrala Malmö som erbjuder avancerad käkkirurgi, implantatbehandlingar och komplicerade tandextraktioner. Vi tar emot patienter från hela Sverige och Danmark och arbetar i en professionell, effektiv men familjär miljö där patientfokus och teamwork är kärnan.
Teamet består av en specialist i käkkirurgi, en tandsköterska och en receptionist - vilket ger korta beslutsvägar och nära samarbete.
Om tjänsten Anställningsform: Tillsvidare, heltid (40 h/v)
Provanställning: 6 månader eller ök.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid måndag-fredag, enligt schema ovan
Lönemodell: Fast lön (individuell lönesättning)
Förmåner: Friskvårdsbidrag 5 000 kr/år, tjänstepension
Din ansökan - med eller utan CV
I denna rekrytering samarbetar arbetsgivaren med Odonti.se. Välkommen med din ansökan, med eller utan CV, via odonti.se. Intervjuer sker löpande.
Detta är en direktrekrytering - du blir anställd direkt hos Käkkirurgiskt Centrum Skåne.
Kontakt Jashar Samadi - Rekryteringsansvarig på Odonti jashar@odonti.se
070-922 02 50
Direktkontakt med arbetsgivaren undanbedes. Alla kandidater hanteras genom Odontis rekryteringsprocess för en rättvis och professionell hantering.
Om OdontiOdonti är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag inom tandvård - grundat av leg. tandvårdspersonal, för alla yrkesverksamma inom dentalbranschen. Över 11 000 tandvårdspersonal har redan connectat med oss och många har hittat sitt drömjobb via Odonti. Skapa din profil på odonti.se och låt oss hjälpa dig till ditt nästa steg i karriären.
Din profil hanteras enligt GDPR, är osynlig och delas aldrig utan ditt medgivande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Odonti AB
(org.nr 559040-1096), https://odonti.se Arbetsplats
Odonti Kontakt
Jashar Samadi hej@odonti.se +46 709 220 250 Jobbnummer
9461246