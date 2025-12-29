Tandsköterska sökes till Folktandvården Veddige
I tjänsten ingår alla tandsköterskans arbetsuppgifter inom både barn- och vuxentandvård.
Arbetet består av assistans, undersökningspass, profylax, arbeta med delegerade arbetsuppgifter samt steril- och receptionsarbete.
Om arbetsplatsen
Folktandvården Halland är indelat i olika verksamhetsområden, och längst upp i norr finns verksamhetsområde Kungsbacka och Varberg. I området ingår klinikerna Kolla, Fjärås, Åsa, Veddige och Bua. På klinikerna Kolla och Bua finns tre behandlingsrum och på klinikerna Fjärås, Åsa och Veddige finns fem behandlingsrum. Samtliga kliniker har ett nära samarbete kring både bemanning och patienter. Vi satsar på bra samarbete, utveckling av verksamheten och utbildning för medarbetare - vi vill att det ska vara roligt att gå till jobbet!
Som tandsköterska hos oss på Folktandvården Veddige blir du en del av ett glatt gäng med god sammanhållning, högt i tak och där vi känner en trygghet till varandra i det dagliga arbetet. Vi jobbar nära varandra och alla tar ett stort ansvar för att kliniken ska fungera så bra som möjligt, samt utvecklas vidare mot våra gemensamt satta mål. Som anställd i vårt verksamhetsområde kan det bli aktuellt att arbeta på olika kliniker vid behov, men du har din grundplacering på Folktandvården Veddige.Kvalifikationer
Du som söker tjänsten har godkänd tandsköterskeutbildning. Tidigare erfarenhet inom yrket är meriterande, men är du ny i yrket finns erfarna kollegor och handledning i området. Tjänsten kräver att du har goda IT-kunskaper.
Vi värdesätter egenskaper som engagemang, initiativtagande, ansvarstagande, god samarbetsförmåga samt att du är lösningsorienterad och serviceinriktad. Du förväntas trivas i en personalgrupp där alla är med och bidrar till klinikens utvecklingsarbete och till en god arbetsmiljö.
Goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift, är ett krav för tjänsten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi hör av oss efter sista ansökningsdatum 5/1.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
