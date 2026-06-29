Tandsköterska sökes till Folktandvården Västra Vall
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2026-06-29
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Vi söker en tandsköterska till Västra Vall! Vi satsar på utveckling av team och verksamheten, utbildning för medarbetare och samarbeten i närområdet – vi vill att det ska vara roligt att gå till jobbet! Låter detta som en arbetsplats för dig? Sök redan idag!Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss blir du en del av en glad och engagerad personalgrupp med varierad bakgrund och erfarenhet. För oss är det viktigt att hela kliniken jobbar som ett team där alla är lika viktiga och där vi stöttar varandra. Tillsammans skapar vi vård av hög kvalitet. Vi arbetar i fasta framtagna team om en tandläkare och två sköterskor, med patientens bästa i fokus. I arbetet ingår arbetsuppgifter som assistans och/eller profylax. Vi erbjuder en utvecklande miljö med goda möjligheter till lärande och delaktighet i verksamhetens fortsatta utveckling, där vi också uppmuntrar dina egna intresseområden. Arbetsfördelning och delegering till tandsköterskor uppmuntras för att ta vara på dina kompetenser.
Som nyanställd genomgår du ett introduktionsprogram och du får god stöttning av dina kollegor. Folktandvårdens gemensamma dagar för nyanställda och utbildning i journalsystemet ingår i introduktionen.Om företaget
Tandvårdsklinikerna i Varbergsområdet - Breared, Tvååker och Västra Vall - samarbetar nära kring bemanning och patientflöden och delar gemensamma nämnare som verksamhetschef, planeringsdagar och personal vid behov.
Du kommer att ha din anställning på Västra Vall, som är den stora kliniken i Varberg med 13 behandlingsrum. Just nu har vi 7 tandläkare hos oss och 1 tandhygienist.
På kliniken utför vi undersökningar, efterföljande behandlingar så som lagningar, kariesutredningar, rotbehandling, protetik och operation, inklusive implantatinstallation. Vi har tillgång till OPG via tandregleringen som ligger på samma våningsplan. Scanner finns för digitala avtryck och vi använder oss av digitala verktyg där vi har chans till chatt och möten med våra patienter.
Till Varberg pendlar du enkelt med tåg och sedan är det gångavstånd till kliniken, ca 10 minuter. Region Halland erbjuder rabatterat busskort med Hallandstrafiken och förmånliga leasingalternativ för bil eller elcykel, för den som är intresserad av det.Kvalifikationer
Du som söker är utbildad tandsköterska och har du tidigare erfarenhet inom yrket är det meriterande. Tjänsten kräver att du har goda IT-kunskaper och erfarenhet av datorsystem till exempel journalsystemen Cosmic och Carita. Att du behärskar svenska i tal och skrift är ett krav för tjänsten.
Du sätter patienten i fokus och trivs med att arbeta såväl självständigt som i team. Du har förmågan att förstå och arbeta utifrån ett helhetsperspektiv för klinikens bästa. Du är intresserad av systematiska förbättringar och bidrar till kunskapsutbyte. Att driva idéer och söka nya arbetssätt är något som engagerar dig. Vi värdesätter egenskaper som engagemang, samarbetsförmåga och att du är serviceinriktad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varm välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som tandsköterska här.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Box 1254 (visa karta
)
432 18 VARBERG Arbetsplats
Folktandvården verksamhetsområde Varberg Kontakt
Avdelningschef
Sara Lagerstedt 070-2706329 Jobbnummer
9983037