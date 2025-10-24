Tandsköterska sökes till Folktandvården Breared, Verksamhetsområde Varberg
Region Halland / Tandsköterskejobb / Varberg
2025-10-24
Nu söker vi en tandsköterska till Breared! Vi satsar på samarbeten i närområdet, utveckling av verksamheten och utbildning för medarbetare - vi vill att det ska vara roligt att gå till jobbet! Låter detta som en arbetsplats för dig? Sök redan idag!Publiceringsdatum2025-10-24Dina arbetsuppgifter
Som tandsköterska kommer du att arbeta tillsammans med tandläkare och andra tandsköterskor, i team och individuellt, där patientens bästa står i fokus.
Bland arbetsuppgifterna ingår förebyggande tandvård med eget patientarbete, assistans, receptionsuppgifter och instrumenthygien. Vi välkomnar och uppmuntrar även dina egna intresseområden.
Som nyanställd genomgår du ett introduktionsprogram och får god stöttning av dina kollegor. Folktandvårdens gemensamma dagar för nyanställda och utbildning i journalsystemet ingår i introduktionen.
Om arbetsplatsen
Tandvårdsklinikerna i Varbergsområdet består av Breared, Tvååker och Västra Vall. Vi har ett nära samarbete kring bemanning och patienter och delar gemensamma nämnare som verksamhetschef, planeringsdagar och personal vid behov.
Du kommer att ha din primära placering i Breared. Det finns goda bussförbindelser till kliniken.
Vi är ett litet men glatt gäng på 13 medarbetare som jobbar nära varandra, där alla tar stort ansvar för att klinikerna i verksamhetsområdet ska fungera så bra som möjligt. Vi är också måna om att hjälpa och stötta varandra för att skapa en trygghet i vardagen.
På kliniken finns fem behandlingsrum och vi erbjuder ett brett utbud av tandvård, från sedvanliga behandlingar till tandreglering, operationer, sederingar och implantatinstallationer. Vi kan även erbjuda våra patienter panoramaröntgen och 3D-scanning, vilka är några av de saker du som tandsköterska kan få arbeta med under delegering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska, gärna med erfarenhet inom yrket. Tjänsten kräver att du har goda IT-kunskaper och kännedom av journalsystem, till exempel VAS eller Cosmic. Att du behärskar svenska i tal och skrift är ett krav för tjänsten.
Du sätter patienten i fokus och trivs med att arbeta såväl självständigt som i team. Du har förmågan att förstå och arbeta utifrån ett helhetsperspektiv för verksamhetens bästa. Du ser värdet i ett kontinuerligt förbättringsarbete och är inte skygg för att driva idéer och dela med dig av din kunskap.
Vi värdesätter egenskaper som engagemang, samarbetsförmåga och att du är serviceinriktad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
vi kan erbjuda dig som anställd.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/987". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Region Halland Kontakt
Lovisa Björk, kliniksamordnare 0702-080501 Jobbnummer
9573582