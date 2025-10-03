Tandsköterska sökes till Folktandvården Åsa/Fjärås
Vi söker nu tandsköterska till Folktandvården, verksamhetsområde Kungsbacka/Varberg och framför allt klinikerna Åsa och Fjärås.
I tjänsten ingår alla tandsköterskans arbetsuppgifter inom både barn- och vuxentandvård. Arbetet består av assistans, undersökningspass, att arbeta i team med delegerade arbetsuppgifter samt steril och reception.
Som tandsköterska hos oss arbetar du i nära samarbete med andra medarbetare mot klinikens gemensamma mål.
Om arbetsplatsen
Folktandvården Åsa och Fjärås är två av fem kliniker i norra Halland. Till verksamhetsområdet hör också Bua, Kolla och Veddige. Samtliga kliniker har ett nära samarbete kring både bemanning och patienter. Vi satsar på bra samarbete, utveckling av verksamheten och utbildning för medarbetare - vi vill att det ska vara roligt att gå till jobbet!
Som tandsköterska hos oss möter du ett glatt gäng med en god sammanhållning och högt i tak. Vi jobbar nära varandra i team där alla tar ett stort ansvar för att klinikerna ska fungera så bra som möjligt för våra patienter samt utvecklas vidare mot våra gemensamt satta mål. Vi är också måna om att hjälpa och stötta varandra. Här känner vi en trygghet till varandra i det dagliga arbetet. Som anställd i vårt verksamhetsområde kan det bli aktuellt att stötta upp på olika kliniker vid behov.Kvalifikationer
Du som söker tjänsten har godkänd tandsköterskeutbildning. Tidigare erfarenhet inom yrket är meriterande. Tjänsten kräver att du har goda IT-kunskaper och erfarenhet av att arbeta med digital röntgen.
Vi värdesätter egenskaper som engagemang, samarbetsförmåga och att du är serviceinriktad. Du förväntas trivas i en liten personalgrupp där alla är med och bidrar till klinikens utvecklingsarbete och till en god arbetsmiljö.
Goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift är ett krav för tjänsten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka förmåner vi kan erbjuda dig som anställd https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/formaner/
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
