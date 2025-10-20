Tandsköterska sökes till familje klinik Munka Ljungby

Praktikertjänst AB / Tandsköterskejobb / Ängelholm
2025-10-20


Information om arbetsplatsen
Där det händer i lilla Munka Ljungby utanför Ängelholm.

Mindre grupp praktik i centrala byn.

Här jobbar vi 8 st , 3 tandläkare , en tandhygienist och 4 tandsköterskor med patienter i alla åldrar och förutsättningar i livet.

Men Munka växer och det behöver vi också göra.

Kliniken är modern och håller hög kvalite på både vård och bemötande av patienten.

Vi som arbetar här trivs med den höga personliga nivån och att hela tiden utvecklas själva inom vårt yrke



Publiceringsdatum
2025-10-20

Dina arbetsuppgifter
Vi önskar du blir en i teamet med inriktning tandsköterske ansvar med både administration assistans , steril och utvecklings arbete

Kvalifikationer
Tandsköterske examen

Flytande svenska i tal och skrift

Glad och arbetsvillig med önskan att utvecklas

Nogrannhet och kvalitets tänk är vårt mål

Dina personliga egenskaper
Hos oss har man möjlighet att arbeta hos de olika tandläkarna vilket skapar en fin helhet

men det krävs också nyfikenhet och engagemang i sin yrkesroll och viktigt att man ser patienten och dennes behov för studen

viktigt att man kan vara lite flexibel och se samt ta gemensamt ansvar för helheten

Vi har lite svängrum på hur omfattande tjänsten är och kan bli mer

Arbetstid,lön och tjänstgöringsgrad kan diskuteras utifrån dina meriter och önskemål



Om Praktikertjänst

Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle.

Ersättning
fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/749".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Praktikertjänst AB (org.nr 556077-2419)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Tandvård, Skåne län, Tandläkare Ulrica Jakobsson

Kontakt
Ulrica Jakobsson
0431430226

Jobbnummer
9565728

