Tandsköterska sökes till Falkenberg - konsultuppdrag via Odonti
Odonti AB / Tandsköterskejobb / Falkenberg Visa alla tandsköterskejobb i Falkenberg
2025-09-25
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Odonti AB i Falkenberg
, Varberg
, Laholm
, Borås
, Göteborg
eller i hela Sverige
Är du tandsköterska och nyfiken på hur det är att jobba som konsult?
Via Odonti får du en trygg anställning och möjlighet att arbeta som konsult på en modern klinik i Falkenberg.
Uppdraget i korthet
Roll: Tandsköterska Omfattning: 50-100% Placering: Falkenberg Period: Snarast, t.o.m. 2025-12-18 (med möjlighet till förlängning) Arbetsgivare: Odonti Talents AB Kundföretaget: Privat tandvårdsklinik Anställningsform: Detta är ett konsultuppdrag - Det innebär att Odonti kommer att vara din arbetsgivare och du kommer att hyras ut som konsult till kundföretag.
Varför ska du söka? Som konsult hos Odonti får du: En trygg anställning hos Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag inom tandvård
Fast lön, pension och försäkringar
Erfaren ledning och stöttande konsultchef med erfarenhet inom tandvårdsbranschen
Karriärmöjligheter efter uppdragets slutdatum
Förlängd konsultuppdrag hos aktuell kundföretag
Anställning hos aktuell kundföretag
Andra konsultuppdrag eller jobbtips till fasta tjänster via Odonti
Om uppdragetOm kundföretaget
Kundföretaget är en privat och väletablerad tandvårdsklinik som bedriver allmän- och vuxentandvård i Falkenberg, Hallands län.
Du blir del av teamet på kliniken, som består av 2-3 tandläkare och 3 tandsköterskor. Kliniken har tre moderna behandlingsrum, digital röntgen, scanner och OPG. Här är stämningen familjär, trivsam och patienterna många.
Anledningen till att vår kund vill hyra in en tandsköterska är p.g.a. att en av deras tandsköterskor ska gå på föräldraledighet.
Samtidigt växer verksamheten och det finns därmed stor möjlighet till antingen förlängd konsultuppdrag eller en anställning direkt hos kundföretaget efter avslutad uppdrag.
Arbetsuppgifter Kliniskt arbete (ca 80 %) - assistera vid undersökningar och behandlingar av vuxna patienter
Sterilarbete (ca 10 %) - instrumenthantering och hygienrutiner
Reception (ca 10 %) - patientkontakt, tidsbokning och enklare administration
Arbetstider (exempel vid heltid) Måndag 07.30-18.00
Tisdag 07.30-17.00
Onsdag 07.30-13.00
Torsdag 07.30-17.20
Fredag 07.30-13.00
Flexibilitet finns för rätt kandidat och vid lägre omfattning på tjänsten.Publiceringsdatum2025-09-25Kvalifikationer
Stor vikt läggs på personlighet, erfarenhet och driv, men dessa är de grundläggande kraven du måste uppfylla för att kunna gå vidare i processen:
Tandsköterskeexamen eller gedigen yrkeserfarenhet Svenska obehindrat i tal och skrift Trygg, självständigt och teamorienterad
Har erfarenhet av Muntra (journalsystem) är ett plus
Om Odonti Talents
Odonti har funnits sedan 2010 och är Sveriges första rikstäckande rekryterings- och bemanningsföretag inom dentalbranschen. Vi rekryterar till fast tjänster och hyr ut konsulter till tidsbegränsade uppdrag, helt utifrån deras tillgänglighet och önskemål.
Det unika med oss på Odonti är att vi ägs av legitimerad tandvårdspersonal och vårt team består av legitimerad tandvårdspersonal och certifierade rekryterare med gedigen erfarenhet inom tandvård. Det som också skiljer oss från andra aktörer är att över 50% av alla yrkesverksamma inom tandvården i Sverige, är connectade med oss och och är en del av vårt unika nätverk, med över 11.000 tandvårdspersonal.
Efter att rekryterat till hundratals arbetsgivare inom tandvårdsbranschen, förstår vi våra kunder och kandidater, deras utmaningar, behov och önskemål. Vi känner den du söker!
Sök ditt drömjobb - med eller utan CV
Ansök på 10 sekunder, med eller utan CV! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas snabbt.
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare på Odonti
Jashar Samadi på 0709220250 eller jashar@odonti.se
Jonas Uhrström på jonas@odonti.se
Tipsgåva
Känner du den vi söker? Tipsa oss eller en vän om det här jobbet. Leder ditt tips till en anställning, får du ett presentkort värd 1000 kr i valfri butik! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Odonti AB
(org.nr 559040-1096), https://odonti.se Arbetsplats
Odonti Kontakt
Jashar Samadi hej@odonti.se +46 709 220 250 Jobbnummer
9527299