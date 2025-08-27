Tandsköterska Sökes Till Bohuskliniken - Flexibel Tjänst I Skanstull
Sodia AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2025-08-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sodia AB i Stockholm
Vill du arbeta på en personlig och modern klinik med varierande arbetsuppgifter och stor möjlighet till inflytande? Bohuskliniken söker nu en erfaren och engagerad tandsköterska till vårt team i Skanstull!Publiceringsdatum2025-08-27Om företaget
Bohuskliniken är en väletablerad tandvårdsklinik i hjärtat av Stockholm, nära Skanstulls tunnelbana. Vi erbjuder allmäntandvård med fokus på kvalitet, trygghet och goda patientrelationer. Vi är ett litet men sammansvetsat team som värdesätter gott samarbete och professionellt bemötande.
Vi söker dig som:
Är utbildad och erfaren tandsköterska
Trivs med att ha varierade arbetsuppgifter: assistans, steril och reception
Har god struktur och ansvarskänsla
Är positiv, serviceinriktad och flexibel
Behärskar svenska i tal och skrift
Vi erbjuder:
En flexibel tjänst med möjlighet till både heltid och deltid
En trivsam arbetsmiljö med engagerade kollegor
Nära samarbete med tandläkare och patienter
Moderna lokaler och utrustning
Goda arbetsvillkor och individuell lönesättning
Placering: Bohuskliniken, Stockholm/Skanstull
Tillträde: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till bohuskliniken19@gmail.com
. Har du frågor? Ring oss gärna på 08-641 46 76.
Urval sker löpande - vänta inte med att höra av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: bohuskliniken19@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodia AB
(org.nr 559266-1812)
Bohusgatan 19 (visa karta
)
116 67 STOCKHOLM Arbetsplats
Bohuskliniken Jobbnummer
9479514