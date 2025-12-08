Tandsköterska sökes till Avidental Tandläkarklinik
Avidental AB / Tandsköterskejobb / Botkyrka Visa alla tandsköterskejobb i Botkyrka
2025-12-08
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avidental AB i Botkyrka
Är du en positiv, engagerad och serviceinriktad tandsköterska? Då kan det vara dig vi söker! Avidental Tandläkarklinik växer och vi söker nu en ny kollega till vårt team.
Om oss
Avidental är en modern och familjär tandläkarklinik. Här får du arbeta i en trivsam miljö med fokus på gott samarbete, omtanke och hög kvalitet i vården. Vi utför allmäntandvård med särskilt intresse för implantat, protetik och kirurgi, i samarbete med skickliga specialister. Vårt mål är att ge varje patient en trygg och positiv upplevelse hos oss.Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Assistera tandläkare vid behandlingar
Arbeta i steril och reception
Utföra administrativa uppgifter kopplade till klinikens dagliga driftKvalifikationer
Utbildad tandsköterska med erfarenhet
God kommunikationsförmåga och samarbetsvilja
Noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Anställningsform och omfattning
Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
Heltid eller deltid
Startdatum enligt överenskommelse
Vi erbjuder
Möjlighet till kompetensutveckling
Ett stöttande team med stor passion för yrket
En modern klinik med den senaste utrustningen
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljöSå ansöker du
Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din Ansökan!
Sista ansökningsdagen är den 28 februari 2026.
Vi uppskattar om din ansökan innehåller både ett personligt brev och en meritförteckning (CV).
Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: Info@avidental.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avidental AB
(org.nr 559488-8900)
Samaritvägen 12 (visa karta
)
147 41 TUMBA Jobbnummer
9634414