Tandsköterska sökes - var med och skapa leenden på vår klinik i Umeå
Är du en engagerad tandsköterska som brinner för att hjälpa människor? Vi söker dig som älskar ditt yrke och vill göra skillnad genom att leverera högkvalitativ och personlig tandvård. Du har gott omdöme, är nyfiken och vill fortsätta utvecklas i din yrkesroll.
Vad vi erbjuder
Hos oss arbetar du tillsammans med erfarna kollegor som samarbetar för att leverera tandvård av hög kvalitet och skapa en trygg miljö för våra patienter.
Du får tillgång till modern teknik och möjlighet att utveckla dina yrkeskunskaper genom vår interna utbildningsplattform, Oris Academy.
Vi är ett glatt gäng som har roligt ihop samtidigt som vi brinner för att ge patienterna den bästa vården och bemötandet de kan få. Ett leende betyder så mycket.
Tjänsten är en heltidstjänst med schema och lön enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning.Dina arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss kommer du bland annat att:
Assistera tandläkare vid behandlingar
Ansvara för hygienrutiner och sterilisering av instrument
Hjälpa till vid behov i receptionen
Städning
Kvalifikationer och egenskaper
Vi söker dig som:
Är utbildad tandsköterska med erfarenhet av arbete på klinik
Kan arbeta självständigt och organisera ditt arbete effektivt
Har ett ansvarsfullt förhållningssätt till både patientvård och samarbete med kollegor
Är motiverad att kontinuerligt utvecklas och bidra till klinikens utvecklingSå ansöker du
Oris Dental välkomnar mångfald och uppmuntrar alla kvalificerade kandidater att söka. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, vänta därför inte med din ansökan.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Om Oris Dental
Oris Dental grundades 2016 av sex ledande kliniker i Norge med visionen att skapa en stark professionell gemenskap där människor får möjlighet att växa. Idag är vi en av Nordens ledande tandvårdskedjor med över 130 kliniker i tre länder och cirka 1 800 medarbetare.
Vi brinner för trygga patientupplevelser, starka team och en kultur där människor kommer först. När våra medarbetare trivs och utvecklas, skapar vi tillsammans framtidens tandvård.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7480624-1922590".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Oris Dental Sverige AB
(org.nr 556672-0958), https://orisdentalsverige.teamtailor.com
Nygatan 18 (visa karta
)
903 27 UMEÅ
Oris Dental Sverige
