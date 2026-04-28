Tandsköterska sökes - till Östertullskliniken Båstad
Vill du arbeta i en trivsam och utvecklingsinriktad klinik med varierade arbetsuppgifter? Nu söker vi en engagerad tandsköterska till vår klinik i Båstad - Östertullskliniken.
Östertullskliniken erbjuder patienter högkvalitativ och avancerad tandvård inom allmäntandvård. Kliniken är fullt digitaliserad och utrustad med modern och avancerad teknik, vilket skapar goda förutsättningar för effektivt arbete, hög kvalitet och fortsatt professionell utveckling.
Vad vi erbjuder
Hos oss arbetar du tillsammans med erfarna kollegor som samarbetar för att leverera tandvård av hög kvalitet och skapa en trygg miljö för våra patienter.
Du får tillgång till modern teknik och möjlighet att utveckla dina yrkeskunskaper genom vår interna utbildningsplattform, Oris Academy. Vi strävar efter att skapa en hållbar arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-04-28Om tjänsten
Vi söker dig som är en engagerad och ansvarstagande tandsköterska och som trivs i en dynamisk verksamhet. Du är trygg i din yrkesroll och bidrar till ett positivt samarbete i teamet.
Arbetet är väldigt omväxlande och ger dig möjlighet att använda hela din kompetens.
Tjänsten är på deltid 60% med schema och lön enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning. Placering är på Östertullskliniken i Båstad.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Assistera tandläkare vid patientbehandlingar
Ansvara för sterilarbete samt följa gällande hygienrutiner
Ge ett professionellt och tryggt patientbemötande samt hantera administrativa uppgifter
Tidsbokning och receptionsarbete vid behov
Kvalifikationer och egenskaper
Vi söker dig som:
Är utbildad tandsköterska
Har god samarbetsförmåga och tar ansvar för dina arbetsuppgifter
Är flexibel och trivs med varierade arbetsuppgifter
Har ett gott och professionellt bemötande gentemot både patienter och kollegor
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet är meriterande, men personlig lämplighet värderas högt. Har du dessutom god datavana och en god digital förmåga ser vi det som ett stort plus, då vi arbetar i en modern och digital miljö.Så ansöker du
Östertullskliniken välkomnar mångfald och uppmuntrar alla kvalificerade kandidater att söka. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, vänta därför inte med din ansökan.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Om Östertullskliniken - Oris Dental
2026 blev Östertullskliniken en del av Oris Dental.
På Östertullskliniken i Laholm utför vi all typ av vuxen tandvård. Allt från professionell tandrengöring till fullständiga implantatbehandlingar. www.ostertullskliniken.se
Vi har utrustat kliniken med det allra senaste och absolut bästa som finns på marknaden. Kompetensen är bred, vår verksamhet växer kraftigt och i den moderna kliniken kan vi möta efterfrågan från våra patienter.
För Oris Dental började resan 2016, när sex framstående kliniker i Norge gick samman med en gemensam vision: att skapa en stark professionell gemenskap där alla får möjlighet att växa.
Idag är vi en av Nordens ledande tandvårdskedjor med över 130 kliniker i tre länder och 1800 medarbetare som tillsammans formar framtidens tandvård.
Vi brinner för att skapa trygga patientupplevelser, starka team och en kultur där människor kommer först. Gemenskap, utveckling och glädje är grunden i allt vi gör - varje dag!
Hos oss får du möjlighet att utvecklas oavsett roll. Vi vet att när våra medarbetare trivs, känner stolthet och inspiration, smittar det av sig - både på kollegor och patienter.www.orisdental.se
Varför Oris Dental?
Vi tror på intern karriärutveckling och kompetenslyft
Du får vara en del av en snabbväxande organisation i framkant
Du får arbeta med kompetenta och engagerade kollegor i hela Norden
Du får vara med och forma framtidens tandvård
Vår filosofi är enkel: trygga och motiverade medarbetare skapar nöjda patienter - och glada leenden smittar!
Låter det som något för dig?
Tveka inte - skicka in din ansökan redan idag! Vi intervjuar löpande och ser fram emot att lära känna dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-25
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Oris Dental Sverige AB
https://orisdentalsverige.teamtailor.com
Köpmansgatan 65 (visa karta
)
269 33 BÅSTAD Arbetsplats
