Tandsköterska sökes - kom och sätt ett leende på vår klinik i Lund
2025-12-10
Vi söker en tandsköterska till vår framstående tandvårdsklinik i Lund
Är du en ansvarsfull, självständig och driven tandsköterska som är redo för nya utmaningar? Vill du arbeta i ett litet men dedikerat team, där ditt arbete gör skillnad varje dag och patienten alltid sätts i första rummet? Vår klinik i Lund kan vara nästa steg i din karriär!
Vad kan vi erbjuda dig?
• Ett arbete där du ges möjlighet att växa i din roll och där egen initiativförmåga uppmuntras och värderas.
• En arbetsplats där du får möjlighet att utveckla dina yrkeskunskaper och ta ansvar varje dag.
• Flexibilitet i arbetstider, för att främja en god balans mellan arbete och fritid.
• Möjlighet att bli en del av en fantastisk och expansiv tandvårdskedja, alltid med fokus på att leverera bästa möjliga tandvård och patientupplevelse.
Kvalifikationer och egenskaper vi söker:
• Förmåga att arbeta självständigt och organisera ditt arbete effektivt.
• Ansvarsfull inställning till såväl patientvård som kollegialt samarbete och administrativt arbete.
• Stark motivation och drivkraft att kontinuerligt lära och förbättra klinikens praktiker.
Som tandsköterska på vår klinik kommer du att:
• Assistera tandläkaren vid behandlingar.
• Ansvara för dentalhygien och sterilisering av instrument.
• Utföra vissa administrativa uppgifter, så som att hantera tidbok, kalla patienter och beställa varor m.m.
• Bidra till att upprätthålla en välkomnande och lugn atmosfär på kliniken, och säkerställa att våra patienter alltid får bästa möjliga service.
Tjänsten är ett vikariat på ca 18 månader, med en omfattning på ca 35h/v.
Är du den ansvarsfulla, självständiga och drivna tandsköterska vi söker? Skicka då in ditt CV och ett personligt brev där du berättar om hur du kan bidra till vårt team. Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Vem är vi?
Allt började 2016, när sex framstående kliniker i Norge gick samman med en gemensam vision: att skapa en stark professionell gemenskap där alla får möjlighet att växa. Idag är vi en av Nordens ledande tandvårdskedjor med över 130 kliniker i tre länder och 1800 medarbetare som tillsammans formar framtidens tandvård.
Vi brinner för att skapa trygga patientupplevelser, starka team och en kultur där människor kommer först. Gemenskap, utveckling och glädje är grunden i allt vi gör - varje dag!
Hos oss får du möjlighet att utvecklas oavsett roll. Vi vet att när våra medarbetare trivs, känner stolthet och inspiration, smittar det av sig - både på kollegor och patienter. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Oris Dental Sverige AB
(org.nr 556672-0958), http://orisdental.se Arbetsplats
Oris Dental Sverige Kontakt
Sofie Ahlblom sofie.ahlblom@orisdental.se Jobbnummer
