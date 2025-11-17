Tandsköterska sökes - kom och sätt ett leende på vår klinik i Anderslöv
2025-11-17
Är du en ansvarsfull, självständig och driven tandsköterska som är redo för nya utmaningar? Vill du arbeta i ett litet men dedikerat team, där ditt arbete gör skillnad varje dag och patienten alltid sätts i första rummet? Vår klinik i Anderslöv kan vara nästa steg i din yrkeskarriär!
Vad kan vi erbjuda dig?
Ett arbete där du ges möjlighet att växa i din roll och där egen initiativförmåga uppmuntras och värderas.
En arbetsplats där du får möjlighet att utveckla dina yrkeskunskaper och ta ansvar varje dag.
Flexibilitet i arbetstider, för att främja en god balans mellan arbete och fritid.
Möjlighet att bli en del av en fantastisk och expansiv tandvårdskedja, alltid med fokus på att leverera bästa möjliga tandvård och patientupplevelse.
Kvalifikationer och egenskaper vi söker:
Tandsköterska med erfarenhet av arbete på klinik.
Förmåga att arbeta självständigt och organisera ditt arbete effektivt.
Ansvarsfull inställning till såväl patientvård som kollegialt samarbete och administrativt arbete.
Stark motivation och drivkraft att kontinuerligt lära och förbättra klinikens praktiker.
Som tandsköterska på vår klinik kommer du att:
Assistera tandläkaren vid behandlingar.
Ha egen patientkontakt för exempelvis tandstenborttagning och röntgen.
Ansvara för dentalhygien och sterilisering av instrument.
Bidra till att upprätthålla en välkomnande och lugn atmosfär på kliniken, och säkerställa att våra kunder alltid får bästa möjliga service.
Så ansöker du:
Är du den ansvarsfulla, självständiga och drivna tandsköterska vi söker? Skicka då in ditt CV och ett personligt brev där du berättar om hur du kan bidra till vårt team. Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oris Dental Sverige AB
(org.nr 556672-0958), http://orisdental.se Arbetsplats
Oris Dental Sverige Kontakt
Monica Karlsson monica.karlsson@orisdental.se Jobbnummer
9607523