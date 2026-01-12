Tandsköterska/ Receptionist sökes till TandClinic Östermalm
TandClinic Östermalm AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2026-01-12
Om företaget
På TandClinic Östermalm strävar vi efter att erbjuda högkvalitativ och personcentrerad tandvård till våra patienter. Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad tandsköterska/receptionist som vill bli en del av vårt dedikerade team och bidra till att skapa en trygg och välkomnande miljö för våra patienter.
Om klinikens värderingar
Vi sätter alltid patientens välbefinnande i fokus och arbetar för att skapa en professionell och trevlig arbetsmiljö. Vår kultur präglas av samarbete, kontinuerlig utveckling och respekt för varje medarbetares unika bidrag.Arbetsuppgifter
Som tandsköterska/receptionist hos oss kommer du att ha en varierad roll där du både arbetar kliniskt och administrativt. Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
• Assistera tandläkare vid behandlingar och förbereda behandlingsrum.
• Sterilisera och underhålla instrument.
• Hantera tidsbokningar och patientmottagning i receptionen.
• Ansvara för telefonservice, e-posthantering och fakturering.
• Ta röntgenbilder
• Säkerställa en positiv upplevelse för våra patienter genom ditt bemötande.
Vi söker dig som
• Har en utbildning som tandsköterska och gärna erfarenhet av receptionsarbete.
• Är serviceinriktad och har god kommunikationsförmåga.
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
• Är strukturerad, noggrann och har ett öga för detaljer.
• Behärskar svenska och engelska i både tal och skrift.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med möjligheter till personlig utveckling och goda förmåner:
• Friskvårdsbidrag.
• Tjänstepension och löneväxling till pension.
• Goda arbetsvillkor och konkurrenskraftig lön.Så ansöker du
Om du är en engagerad tandsköterska/receptionist som delar våra värderingar och vill bli en del av vårt team, ser vi fram emot att ta emot din ansökan. Skicka ditt CV och ett personligt brev där du berättar varför du är rätt person för denna tjänst till:saeed@tandclinic.se
Vi välkomnar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Notera: Vi tar gärna emot ansökningar direkt från dig som är intresserad av tjänsten, men avböjer vänligt men bestämt erbjudanden från säljare av annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen till TandClinic Östermalm!
Om anställningen
• Lön: Fast månads-, vecko- eller timlön, beroende på överenskommelse.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
E-post: Saeed@tandclinic.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TandClinic Östermalm AB
(org.nr 559018-1839), http://tandclinic.se
Strindbergsgatan 34 (visa karta
)
115 31 STOCKHOLM Kontakt
Tandläkare
Saeed M Saeed@tandclinic.se Jobbnummer
9680007