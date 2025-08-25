Tandsköterska/Receptionis till Folktandvården Skärholmen
2025-08-25
Vi på Folktandvården Stockholm är engagerade i att förbättra regionens munhälsa genom både forskning och praktiskt arbete.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas personligt och professionellt - och när du växer i din roll bidrar du samtidigt till en bättre munhälsa för stockholmarna. Vi kallar det tandvård med ett gott syfte.
Ta chansen och arbeta som receptionist och tandsköterska hos oss. Du blir en viktig länk mellan tandvård, bemötande och kundfokus!
Vi söker nu två receptionister till kliniken i Skärholmen. I båda tjänsterna ingår även sedvanliga tandsköterskeuppgifter.
Ditt uppdrag
Som receptionist är du ofta den första personen våra patienter möter - och med din lyhördhet, ditt lugn och din professionalitet skapar du trygghet redan vid första kontakten. Du arbetar nära erfarna kollegor i receptionen och växlar vid behov över till rollen som tandsköterska, där du assisterar våra tandläkare vid behandlingar av både barn, ungdomar och vuxna med varierande vårdbehov.
I rollen som tandsköterska är du en viktig del av teamet kring tandläkaren. Dina ansvarsområden omfattar bland annat assistans vid behandlingar, arbete i sterilen samt receptionsuppgifter - alltid med kundservice i fokus. Genom ditt engagemang och din kompetens bidrar du till att inspirera och motivera dina kollegor och skapar tillsammans med teamet en trygg och välkomnande miljö för våra patienter.
Vår klinik har ett perfekt läge - mitt i Skärholmens Centrum, med tunnelbana och bussar precis runt hörnet. För dig som kör bil finns även möjlighet till personalparkering. Här möts du av en modern klinik med 12 fullt utrustade behandlingsrum och ett härligt team på cirka 30 medarbetare. Vi är en arbetsplats där nyutbildade och erfarna kollegor arbetar sida vid sida, vilket skapar en dynamisk miljö med både kunskapsutbyte och utvecklingsmöjligheter.
Vad du behöver för att lyckas
Vi söker dig med avslutad tandsköterskeutbildning och gärna några års erfarenhet i yrket. Du är trygg, engagerad och lösningsfokuserad. Har du erfarenhet av journalsystemet T4 eller tidigare arbete inom kundservice är det meriterande.
Vidare har du en hög servicenivå och mycket god kommunikativ förmåga på svenska, både i tal och skrift. Du är van vid att arbeta med datorer och förstår vikten av ett professionellt bemötande - även i stressiga situationer. Du är inte bara en lagspelare utan tar också eget ansvar, bidrar med idéer och vågar utvecklas tillsammans med andra. Dina personliga egenskaper värderas högt.
Som tandsköterska hos oss på Folktandvården Stockholm finns det möjlighet till:
Att få handleda tandsköterskeelever mot ett extra arvode
Karriärutveckling inom exempelvis uppdrag såsom nischtandsköterska, profylaxtandsköterska, BVC-informatör, fluortant och arbetsledare
Helgtjänstgöring med extra helgtillägg
Folktandvården Stockholm erbjuder dig även olika förmåner såsom:
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr
Tjänstepension
Löneväxling till pension
Extra semesterdagar till dig över 40 år
Tillägg vid föräldraledighet
Möjlighet till del av incitamentsmodell
Frisktandvård
Subventionerad läkarvård
Anställning
Välkommen med din ansökan senast den 21 september-2025. Den ena tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Den andra tjänsten gäller ett vikariat under sex månader med goda möjligheter till fortsatt anställning inom Folktandvården Stockholm. Provanställning kan förekomma och tillträde sker enligt överenskommelse. Urval sker löpande. Vi tar referenser från din klinikchef om du varit/är anställd hos oss.
Inför intervju behöver du kunna styrka ditt medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd, eller dokumentation som visar att du är undantagen från kravet. För att bli aktuell för anställning krävs även en godkänd nyanställningsundersökning.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta:
Miro Pirslin, klinikchef, tel. 08-123 155 56 el
Jelena Gross, arbetsledare, tel. 08-123 163 27
Som medarbetare hos Folktandvården Stockholm är du en av våra viktigaste resurser. Vi strävar efter en kultur baserad på tillit och starkt medarbetarskap. Här uppmuntrar vi olikheter, erbjuder goda möjligheter till vidareutveckling och prioriterar ditt välmående. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där vi trivs och vill arbeta länge.
Folktandvården Stockholm är ett av Sveriges största och mest kunskapsdrivande tandvårdsföretag. Vi erbjuder allmän- och specialisttandvård, forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre folkhälsa. Tillsammans är vi 2 000 medarbetare som jobbar på våra 80 kliniker runtom i Stockholms län, från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Varje år tar vi hand om uppemot 1,4 miljoner patienter. Våra värdeord - samverkan, pålitlighet, öppenhet och kompetens - leder oss i vårt dagliga arbete. Hos oss blir du del av en spännande resa, driven av utveckling och innovation.
Tillsammans utvecklar vi varandra, tandvården och folkhälsan.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
