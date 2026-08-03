Tandsköterska polska eller ukrainska meriterande
AMA Dental AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2026-08-03
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AMA Dental söker nu en tandsköterska till vår tandvårdsverksamhet i Stockholm.
Vi söker dig som har erfarenhet från tandvård och vill arbeta i en trygg, professionell och patientnära miljö. Hos oss blir du en viktig del av teamet och arbetar nära tandläkare, tandsköterskor och övriga kollegor.
Eftersom vi tar emot många patienter med olika språkbakgrund är det särskilt meriterande om du, utöver svenska, även talar polska och/eller ukrainska.Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Som tandsköterska hos oss arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter på klinik. Du assisterar tandläkare vid undersökningar och behandlingar, förbereder behandlingsrum, hanterar instrument och material samt arbetar enligt hygien- och sterilrutiner.
Du har också en viktig roll i patientmötet. Vi söker därför dig som är trygg, noggrann och har ett professionellt och varmt bemötande.
Rollen passar dig som trivs med varierande arbetsdagar, tycker om teamarbete och vill bidra till en välfungerande klinik där kvalitet och patienttrygghet är viktigt.
Vi söker dig som
Du är utbildad tandsköterska eller har tydlig erfarenhet från arbete på tandklinik. Du talar och skriver svenska på en nivå som fungerar väl i patientkontakt och i samarbete med kollegor.
Du är ansvarstagande, strukturerad och noggrann i ditt arbete. Du trivs med patientkontakt och är van vid att arbeta i team. Erfarenhet av polska och/eller ukrainska är meriterande, men svenska är nödvändigt för arbetet.
Det är även meriterande om du har erfarenhet av allmäntandvård, kirurgi, protetik, implantat, endodonti, steril, röntgen, journalsystem eller reception.
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i en etablerad tandvårdsverksamhet med engagerade kollegor och nära samarbete i team. Vi erbjuder en arbetsplats där kvalitet, gott bemötande och tydliga rutiner är viktiga delar av vardagen.
Tjänsten kan vara heltid eller deltid enligt överenskommelse. Tillträde sker enligt överenskommelse. Lön sätts utifrån erfarenhet och kompetens.
Om AMA Dental
AMA Dental är en tandvårdsverksamhet i Stockholm med fokus på kvalitet, trygghet och gott patientbemötande. Vi tar emot patienter med olika bakgrund och arbetar för att skapa en trygg tandvårdsupplevelse för varje patient.Så ansöker du
Skicka CV och några korta rader om dig själv till:jobb@ama-dental.se
Märk ansökan med: "Tandsköterska – polska/ukrainska".
Du behöver inte skriva ett långt personligt brev. Det viktigaste är att vi får veta din tandvårdserfarenhet, vilka språk du talar, när du kan börja och om du söker heltid eller deltid.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas när vi hittar rätt person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: jobb@ama-dental.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska polska/ukrainska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AMA Dental AB
(org.nr 559198-3845)
Skarabacken 11 (visa karta
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121 48 JOHANNESHOV Jobbnummer
10019578