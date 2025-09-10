Tandsköterska/Pedodontitandsköterska, Specialistkliniken Pedodonti Göteborg
Västra Götalandsregionen / Tandsköterskejobb / Göteborg Visa alla tandsköterskejobb i Göteborg
2025-09-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Är du en tandsköterska som är intresserad av barntandvård, då har vi tjänsten för dig!
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Specialistkliniken för Pedodonti Göteborg består av tre enheter belägna på Odontologen, Mölndals Sjukhus och Östra sjukhuset.
Vi utför även narkostandvård på flera av sjukhusen i regionen. Verksamheterna på Odontologen och Mölndals Sjukhus arbetar med barn och ungdomar som främst remitterats från allmäntandvård, annan specialisttandvård eller sjukvård. Det kan vara patienter med tandvårdsrädsla och karies, komplexa odontologiska eller medicinska diagnoser samt kirurgiska ingrepp. Verksamheten på Östra sjukhuset strävar efter att ge de mest sjuka barnen en så god tandhälsa och omhändertagande som möjligt.
Placering både på enheten vid Odontologen och Mölndals sjukhus kan bli aktuellt.
Kliniken har ett nära samarbete med avdelningen för pedodonti vid Göteborgs Universitet och har ett flertal utvecklings- och forskningsprojekt på gång. Vi deltar också regelbundet i regionens ST-utbildning.
Hos oss arbetar idag sammanlagt 50 medarbetare. Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Pedodonti Göteborg - Folktandvården
I tjänsten ingår bland annat:
Arbeta med assistans av tandläkare vid patientarbete både på kliniken och vid narkosbehandling.
Arbete med egna patienter vid profylaxbehandlingar, inskolningar, munhälsorådgivning eller tillvänjningsbehandling.
Som pedodontitandsköterska är du en viktig del inom kliniken för att våra patienter skall få ett optimalt omhändertagande och lyckas med sin tandhälsa.
Kompetenskrav och profil
Utbildad tandsköterska med en utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor)
Minst två års tjänstgöring som tandsköterska
Intresse och erfarenhet av barn- och ungdomstandvård
Goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift
Självständigt sköta administration
Förmåga att skapa en trygg och inkluderande miljö där alla barn och ungdomar känner sig sedda och hörda.
Har ett professionellt förhållningssätt i integration med patienter genom att visa empati, tålamod och förståelse för deras behov
Förmåga att använda pedagogiska metoder, kreativitet och flexibilitet för att hitta rätt
tillvägagångssätt i integrationen med barn och ungdomar
Utbildningskrav
För att vara aktuell för tjänsten krävs att du antingen redan är certifierad pedodontitandsköterska eller att du har som tydlig målsättning att genomföra certifieringsutbildningen till pedodontitandsköterska inom två år från anställningens start. Utbildningen startar löpande, genomförs huvudsakligen på arbetstid och bekostas av arbetsgivaren. Det är viktigt att understryka att genomförandet av denna utbildning inom angiven tidsram är en förutsättning för fortsatt anställning. Om utbildningen inte slutförs inom två år kan omplacering bli aktuellt.
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan
anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Publiceringsdatum2025-09-10Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4793". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Folktandvården, Specialistkliniken för pedodonti Göteborg Jobbnummer
9500997