Tandsköterska på mindre praktik i Östersund

Praktikertjänst AB / Tandsköterskejobb / Östersund
2025-12-09


Information om arbetsplatsen
På den lilla praktiken nära Stortorget i Östersund är vi 1 tandläkare och 2 tandsköterskor, varav den ena ska flytta.

Kliniken består av 2 behandlingsrum, steril, reception, väntrum och personalutrymmen. Kliniken är modernt utrustad.



Publiceringsdatum
2025-12-09

Dina arbetsuppgifter
Assistans av tandläkare samt delegerade egna kliniska behandlingsmoment.

Steril- och hygienarbete.

Administrativa uppgifter.



Kvalifikationer
Utbildad tandsköterska. Gärna med några års erfarenhet inom yrket.

Kunskaper i journalsystemet Frenda är en merit



Dina personliga egenskaper
Du är empatisk, noggrann, ansvarstagande och kan arbeta både självständigt och i team.

Du kan planera, prioritera och ser helheten i det dagliga arbetet. På en liten praktik är det viktigt att vara flexibel.

Övrig information
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.



Om Praktikertjänst

Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/880".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Praktikertjänst AB (org.nr 556077-2419)

Arbetsplats
Tandvård, Jämtlands län, Tandläkare Kerstin Sandqvist

Kontakt
Kerstin Sandqvist
070-6628820

Jobbnummer
9634627

