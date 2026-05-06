Tandsköterska/ortodontiassistent till Tandregleringen i Norrbotten
2026-05-06
Tandregleringen i Norrbotten är en specialistverksamhet inom Folktandvården med kliniker i Luleå, Piteå och Gällivare. Vi söker nu tandsköterskor/ortodontiassistenter, en till varje ort. Hos oss får du ett varierat arbete i kunniga team och möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska eller tandhygienist. Som tandhygienist är det ett krav att du ska vidareutbilda dig till ortodontiassistent. God datorvana är också en förutsättning. Utbildning som ortodontiassistent är meriterande liksom tidigare erfarenhet av att jobba med ortodonti inom allmäntandvård eller motsvarande. Erfarenhet av eget patientarbete/teamtandvård och kunskaper i journalsystemet Cosmic är också en fördel.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är flexibel, självgående, strukturerad och har god samarbetsförmåga.
Tandregleringen är en specialistverksamhet där tandläkare, tandsköterskor och ortodontiassistenter arbetar tätt tillsammans. För att säkerställa ett effektivt patientflöde uppmuntras egna initiativ, ansvarstagande och god samarbetsförmåga.
Arbetsuppgifterna består bland annat av assistans av tandläkare och eget patientarbete samt administrativa arbetsuppgifter så som kallelser, TeleQ och planering. Sterilarbete ingår också i dom dagliga uppgifterna.
• Vidareutbildning till ortodontiassistent
• Möjlighet till arbete som teamledare
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Tre tillsvidareanställningar, en på respektive ort (Luleå, Piteå, Gällivare). Tjänsterna är heltid, dagtid. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "206859".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Erika Modig 070-2543109
9895283