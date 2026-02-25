Tandsköterska/Ortodontiassistent/Tandhygienist, Ortodonti Stenungsund
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Vi söker en tandsköterska, ortodontiassistent eller tandhygienist som värdesätter god service och bra bemötande och trivs med en självgående och ansvarstagande roll.
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Som ortodontiassistent/tandsköterska/tandhygienist hos oss har du en viktig roll för att patienterna ska känna sig bra bemötta och trygga under sitt besök. På Specialistkliniken för Ortodonti Stenungsund träffar du patienter som har tandställning. De flesta av våra patienter är mellan 14 och 23 år. Du får användning av hela din kompetens samtidigt som tjänsten också ställer krav på både kreativitet, empati och servicekänsla.
Vi arbetar i team med varierande sammansättning där ortodontiassistenter/tandsköterskor/tandhygienister självständigt utför en del av patientbehandlingen inom ramen för sitt kompetensområde.
Om du redan är ortodontiassistent är du väl meriterad att arbeta hos oss.
Även som tandsköterska eller tandhygienist är du välkommen att söka tjänst hos oss. Det viktigt att du är intresserad av ortodonti och vill arbeta självständigt. Som del i arbetet hos oss finns möjlighet att gå ortodontiassistentutbildning. Ortodontiassistentutbildningen är en 2 årig kompletterande utbildning som sker på arbetstid och bekostas av arbetsgivaren.
I tjänsten ingår bland annat:
Att assistera vid undersökningar och behandlingar
Egna patientbehandlingar inom ramen för din kompetens
Röntgen
Fotografering
Administration
Intraoral scanning
Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Ortodonti Stenungsund - Folktandvården
Specialistkliniken för ortodonti i Mölndal/Stenungsund är en klinik med två utbudspunkter, tillsammans är vi ca 30 medarbetare. Den aktuella tjänsten är placerad i Stenungsund. Kliniken har 7 medarbetare, ligger i centrala Stenungsund och är samlokaliserat med allmäntandvården.
Specialistkliniken för ortodonti i Mölndal ligger i ett specialisthus där alla specialiteter och allmäntandvård är representerade. Vi har även ett eget tandtekniskt laboratorium som ligger i anslutning till kliniken. Kliniken ligger på Mölndals sjukhus.
Kompetenskrav och profil
Ortodontiassistent eller utbildad tandsköterska med en utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor), alternativt legitimerad tandhygienist
Intresse för ortodonti
Kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller Svenska C1 i såväl tal som skrift
Självständigt sköta administration
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Bidra till verksamhetens utveckling genom att aktivt delta i klinikens förbättringsarbete
Är du ny i yrket får du ett individuellt upplagt handledningsprogram under första tiden.
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
