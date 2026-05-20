Tandsköterska/ortodontiassistent, Specialistkliniken för ortodonti Skövde
2026-05-20
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Nu söker vi en självgående tandsköterska som intresserad av att prova något nytt och förstår vikten av god service och bra bemötande.
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Specialistkliniken för ortodonti i Skövde är beläget i modern lokal och ligger nära goda kommunikationer. Totalt arbetar här tre specialister, en ST tandläkare samt tio tandsköterskor och ortodontiassistenter. Vi är en remissinstans för allmän- och specialisttandvården samt privattandläkare. En viktig del av vårt uppdrag är att bedriva kontinuerlig utbildningsverksamhet för att höja kunskapen om ortodonti inom allmäntandvården. Våra värderingar är öppenhet, lärande och arbetsglädje.
Som en del av Sveriges största tandvårdsorganisation erbjuder vi goda möjligheter till utveckling. Vi strävar efter balans mellan arbete och privatliv och värnar om våra medarbetares hälsa.
Hos oss möter du patienter med behov av tandreglering, främst i åldrarna 14-19 år, men även yngre barn och vuxna. Vi behandlar komplexa bettavvikelser som kräver avancerad apparatur. Kliniken bedriver även omfattande konsultverksamhet inom allmäntandvården och samarbetar med andra specialistkliniker.
I tjänsten ingår bland annat:
Att assistera vid undersökningar och behandlingar
Arbete med egna patienter
Möjlighet till vidareutbildning till ortodonti assistent
Läs gärna mer om klinikens öppettider och hur du hittar hit: Ortodonti, Skövde - Folktandvården (vgregion.se)
Kompetenskrav och profil
Utbildad tandsköterska med en utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor), fördel om du har några års erfarenhet inom yrket
Intresse för både barntandvård och vuxentandvård
Goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift
Förmåga att självständigt hantera administrativa uppgifter
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Bidra till verksamhetens utveckling genom att aktivt delta i klinikens förbättringsarbete
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer är planerade till 5/6 och 9/6.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Publiceringsdatum2026-05-20
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
